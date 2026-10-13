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Clima en Salta: cómo estará el tiempo este martes 13 de octubre

Este martes 13 de octubre, Salta presenta un clima fresco con temperaturas que oscilarán entre 12° y 21°. Se espera cielo parcialmente nublado y una sensación térmica similar a la temperatura actual.

13/10/2026 | 00:32Redacción Cadena 3

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Clima en Salta: pronóstico para el 13 de octubre

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Alertas

Actualmente no hay alertas meteorológicas vigentes para la provincia de Salta.

Ahora

En este momento, el cielo en Salta se presenta con broken clouds, con una temperatura actual de 13°. La sensación térmica es de 13°, con una humedad del 87%. La visibilidad es de 4966 metros y el viento sopla a 3 m/s desde el este.

El clima hoy martes 13 de octubre

Para hoy, se anticipa una temperatura mínima de 12° y una máxima de 21°. Las condiciones de viento se mantendrán suaves, con una humedad alta que podría generar una sensación térmica similar a la temperatura real. No se prevén lluvias significativas durante el día.

Pronóstico extendido

Los próximos días en Salta se caracterizarán por temperaturas frescas y lluvias ligeras. El miércoles 14 de octubre, la mínima será de 10° y la máxima de 13°, con pronóstico de light rain. El jueves 15 de octubre, se espera una mínima de 10° y una máxima de 12°, también con light rain. Para el viernes 16 de octubre, la mínima será de 10° y la máxima de 16°, continuando con la misma tendencia de lluvias ligeras. Finalmente, el sábado 17 de octubre, se anticipa una mínima de 11° y una máxima de 13°, con light rain nuevamente.

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