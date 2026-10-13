Clima en Salta: cómo estará el tiempo este martes 13 de octubre

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Actualmente no hay alertas meteorológicas vigentes para la provincia de

Ahora

En este momento, el cielo ense presenta con, con una temperatura actual de 13°. La sensación térmica es de 13°, con una humedad del 87%. La visibilidad es de 4966 metros y el viento sopla a 3 m/s desde el este.

El clima hoy martes 13 de octubre

Para hoy, se anticipa una temperatura mínima de 12° y una máxima de 21°. Las condiciones de viento se mantendrán suaves, con una humedad alta que podría generar una sensación térmica similar a la temperatura real. No se prevén lluvias significativas durante el día.

Pronóstico extendido

Los próximos días ense caracterizarán por temperaturas frescas y lluvias ligeras. El miércoles 14 de octubre, la mínima será de 10° y la máxima de 13°, con pronóstico de. El jueves 15 de octubre, se espera una mínima de 10° y una máxima de 12°, también con. Para el viernes 16 de octubre, la mínima será de 10° y la máxima de 16°, continuando con la misma tendencia de lluvias ligeras. Finalmente, el sábado 17 de octubre, se anticipa una mínima de 11° y una máxima de 13°, connuevamente.