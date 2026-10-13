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Clima en Tucumán: cómo estará el tiempo este martes 13 de octubre

Este martes 13 de octubre, Tucumán presenta un clima fresco con lluvias ligeras. La temperatura oscilará entre 13° y 15°, con una humedad del 100%.

13/10/2026 | 00:26Redacción Cadena 3

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Clima en Tucumán: lluvias ligeras y temperaturas frescas

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Alertas

No se han emitido alertas meteorológicas para la provincia de Tucumán en el día de hoy.

Ahora

En este momento, el estado del cielo en Tucumán es de light rain, con una temperatura actual de 14°. La sensación térmica es de 14°, y la humedad alcanza el 100%. La visibilidad es de 7791 metros y el viento sopla a 3 m/s desde el este.

El clima hoy martes 13 de octubre

Para hoy, se espera una temperatura mínima de 14° y una máxima de 15°. Las condiciones de lluvia ligera continuarán a lo largo del día, con una humedad del 100% que podría afectar la visibilidad. El viento se mantendrá en 3 m/s, lo que podría generar una sensación de frescura en el ambiente.

Pronóstico extendido

Los próximos días en Tucumán se prevén similares. El miércoles 14 de octubre, la mínima será de 14° y la máxima de 14°, con light rain. El jueves 15 de octubre, se anticipa una mínima de 13° y una máxima de 16°, también con light rain. Para el viernes 16 de octubre, se espera un leve aumento de temperatura, con mínimas de 14° y máximas de 21°, manteniendo el cielo nublado. Finalmente, el sábado 17 de octubre, la mínima será de 13° y la máxima de 23°, con broken clouds.

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