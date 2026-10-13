Clima en Rosario: cómo estará el tiempo este martes 13 de octubre

Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la ciudad de Rosario en el día de hoy.

Ahora

En este momento, el estado del cielo en Rosario es de cielo despejado, con una temperatura actual de 12°. La sensación térmica es de 11°. La humedad se encuentra en un 55%, lo que proporciona un ambiente fresco y agradable. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 metros, y el viento sopla a 2.57 m/s desde el sureste, con una presión atmosférica de 1016 hPa.

El clima hoy martes 13 de octubre

Para el día de hoy, se espera una temperatura mínima de 12° y una máxima de 18°. Las condiciones climáticas se mantendrán estables, con un cielo mayormente despejado. La humedad del 55% y la buena visibilidad permitirán disfrutar de un día agradable. El viento, aunque suave, contribuirá a la sensación de frescura en la mañana.

Pronóstico extendido

En los próximos días, el clima en Rosario se presentará variado. Para el miércoles 14 de octubre, se anticipa una mínima de 12° y una máxima de 23°, con nubes rotas. El jueves 15 de octubre, la temperatura mínima será de 11° y la máxima de 20°, con pocas nubes. El viernes 16 de octubre, se prevé una mínima de 11° y una máxima de 20°, con cielo nublado. Para el sábado 17 de octubre, se espera un día despejado, con mínima de 8° y máxima de 21°. Finalmente, el domingo 18 de octubre, la mínima será de 7° y la máxima de 23°, también con cielo despejado.