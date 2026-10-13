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Clima en CABA: cómo estará el tiempo este martes 13 de octubre

Este martes 13 de octubre, la temperatura mínima en CABA será de 12° y la máxima alcanzará los 17°. Se espera un día nublado con alta humedad y viento leve del sureste.

13/10/2026 | 00:05Redacción Cadena 3

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Clima en CABA: pronóstico del tiempo para el 13 de octubre

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Este martes 13 de octubre, el clima en Ciudad Autónoma de Buenos Aires se presentará con cielos nublados y temperaturas que oscilarán entre los 12° y 17°. La humedad será alta, alcanzando el 88%, lo que generará una sensación térmica similar a la temperatura actual.

En cuanto a las condiciones actuales, el cielo se encuentra cubierto por nubes densas, con una temperatura de 12°. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 metros, y el viento sopla a una velocidad de 3 m/s desde el sureste. La presión atmosférica se mantiene en 1016 hPa, lo que indica estabilidad en la atmósfera.

Para el día de hoy, se prevé que la temperatura mínima se mantenga en 12° y la máxima llegue a 17°. Las condiciones de viento serán suaves, lo que contribuirá a un ambiente fresco. La alta humedad puede hacer que la sensación térmica se sienta un poco más baja, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente.

En el pronóstico extendido, se anticipan cambios en el clima para los próximos días. El miércoles 14 de octubre, se espera una mínima de 13° y una máxima de 17°, con probabilidad de lluvias ligeras. El jueves 15, las temperaturas oscilarán entre 13° y 16°, con lluvias moderadas. Para el viernes 16, se prevé una mínima de 11° y una máxima de 15°, también con lluvias ligeras. Finalmente, el fin de semana se presentará más despejado, con mínimas de 8° y máximas que alcanzarán los 16°.

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