Clima en Santa Fe: cómo estará el tiempo este martes 13 de octubre

Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la jornada de hoy en Santa Fe.

Ahora

En este momento, el estado del cielo en Santa Fe es de scattered clouds, con una temperatura actual de 13°. La sensación térmica se encuentra en 13°, mientras que la humedad es del 85%. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 metros. El viento sopla a 2.68 m/s desde el sureste, y la presión atmosférica es de 1013 hPa.

El clima hoy martes 13 de octubre

Para hoy, se anticipa una temperatura mínima de 12° y una máxima de 19°. Las condiciones de viento serán suaves, con una humedad que podría generar una sensación de frescura durante la mañana. No se prevén lluvias, lo que permitirá disfrutar de un día mayormente despejado.

Pronóstico extendido

Los próximos días en Santa Fe se presentarán con variaciones en las temperaturas y condiciones climáticas. El miércoles 14 de octubre, se espera una mínima de 12° y una máxima de 22°, con light rain. El jueves 15 de octubre, la mínima será de 11° y la máxima de 21°, con broken clouds. Para el viernes 16 de octubre, se anticipa una mínima de 8° y una máxima de 21°, con clear sky. Finalmente, el sábado 17 de octubre, se prevé una mínima de 8° y una máxima de 21°, con broken clouds.