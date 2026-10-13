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Clima en Córdoba: cómo estará el tiempo este martes 13 de octubre

Este martes 13 de octubre, Córdoba presenta un clima fresco con temperaturas que oscilarán entre 12° y 19°. La humedad es alta y el cielo se mantendrá nublado durante gran parte del día.

13/10/2026 | 00:00Redacción Cadena 3

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Clima en Córdoba: pronóstico del tiempo para el 13 de octubre

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Este martes 13 de octubre, Córdoba se prepara para un día con condiciones climáticas frescas y nubladas. La temperatura actual es de 13°, con una sensación térmica ligeramente inferior de 12°. La humedad se encuentra en un 89%, lo que contribuye a una atmósfera bastante densa. El viento es casi imperceptible, soplando a 0.51 m/s desde el norte, y la visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 metros.

En cuanto a las temperaturas para el día, se espera una mínima de 12° y una máxima de 19°. A lo largo de la jornada, el cielo permanecerá cubierto por nubes, lo que limitará la entrada de luz solar y mantendrá las temperaturas en un rango fresco. La presión atmosférica se sitúa en 1015 hPa, lo que indica estabilidad en las condiciones meteorológicas.

El pronóstico para el resto de la semana anticipa un cambio en las condiciones climáticas. Para el miércoles 14 de octubre, se prevé una mínima de 12° y una máxima de 22°, con probabilidad de lluvias ligeras. El jueves 15 de octubre, las temperaturas oscilarán entre 13° y 20°, también con posibilidad de lluvias. El viernes 16 de octubre, se espera un leve descenso en la temperatura, con mínimas de 12° y máximas de 17°, y el cielo permanecerá mayormente nublado.

Finalmente, el fin de semana se presentará con temperaturas más agradables, alcanzando hasta 22° el sábado, aunque el cielo seguirá cubierto. Es recomendable estar preparado para las lluvias ligeras que se anticipan en los próximos días, especialmente para quienes planean actividades al aire libre.

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