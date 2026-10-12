El boom del "oro blanco" del litio en Jujuy: “Le está cambiando la vida a muchos jujeños”

FOTO: El litio, un boom en el norte (Foto: Todo Jujuy)

El litio se consolidó como uno de los motores de la actividad minera argentina y Jujuy es uno de los protagonistas de ese crecimiento. Con inversiones que comenzaron hace 15 años, la producción del llamado “oro blanco” genera empleo y actividad económica en la Puna, mientras el sector también mira con expectativa el desarrollo de grandes proyectos de cobre en el norte del país.

“El litio y la minería en Jujuy son una realidad. No es de hoy: comenzó 15 años atrás”, afirmó Arturo Pfister, presidente de la Cámara Minera de Jujuy, en diálogo con Cadena 3.

El dirigente destacó que el crecimiento de la actividad fue posible gracias a las inversiones y al trabajo coordinado entre los gobiernos provinciales y nacionales. Según sostuvo, la minería está transformando la realidad de distintas comunidades de la Puna, donde las oportunidades laborales son más limitadas.

“Hoy podemos decir que es una realidad y le está cambiando la vida a muchos jujeños en lugares de la Puna donde no llega el trabajo genuino, en blanco. Esta actividad desarrolla en gran medida a la Puna, a Jujuy y a las provincias del NOA”, señaló.

Litio y cobre, minerales clave para la transición energética

Pfister vinculó el crecimiento del sector con la transformación de la matriz energética mundial y la demanda de minerales estratégicos. En ese escenario, remarcó que el norte argentino cuenta con dos recursos centrales: el litio y el cobre.

“El mundo está yendo hacia la transición energética y determinados minerales son críticos. El norte tiene dos de esos: cobre y litio. El cobre recién está arrancando”, explicó.

Mientras el litio ya tiene una producción consolidada y presencia en los mercados internacionales, el desarrollo de los grandes proyectos cupríferos genera expectativas de nuevas inversiones para los próximos años.

El presidente de la Cámara Minera de Jujuy también destacó la participación de compañías internacionales en la actividad. “Es el primer mundo metido en la Puna, dejando beneficios a los jujeños y en lugares donde no hay tantos beneficios. Se puede hacer la actividad minera responsablemente y sostenible”, afirmó.

China, uno de los principales destinos del litio

Sobre la situación actual del sector, Pfister consideró que la minería atraviesa un buen momento y mencionó el interés internacional por los recursos argentinos.

“La minería está mejor, en una situación muy buena”, sostuvo. En ese sentido, se refirió a los encuentros realizados en Jujuy para analizar el presente de la actividad y sus perspectivas.

Además, explicó que una parte importante de la producción de litio tiene como destino China, en un contexto en el que Asia concentra una porción significativa de la industria de los vehículos eléctricos.

“Gran parte del litio va a China. La mayor producción de autos eléctricos está en Asia, en India y en China”, señaló.

Por último, Pfister destacó que los grandes inversores ya llegaron a la Argentina y que el cobre despierta una expectativa creciente. Su desarrollo aparece como una nueva oportunidad para ampliar el peso de la minería en la economía del norte argentino.

Entrevista de Luis Fernández Echegaray