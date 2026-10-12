FOTO: El papa León XIV se someterá a cirugía por un nódulo pulmonar de tres milímetros

Buenos Aires, 12 octubre (NA) -- El papa León XIV será sometido a una intervención quirúrgica este martes para extirpar un pequeño nódulo en el pulmón, según anunció el mismo pontífice al concluir el rezo del Ángelus en el Vaticano. Este nódulo, de aproximadamente tres milímetros de diámetro, fue identificado durante exámenes médicos recientes, y los profesionales de la salud han recomendado su extirpación.

El portavoz de la Santa Sede, Matteo Bruni, confirmó que la operación se llevará a cabo a media mañana y que el tiempo de hospitalización posterior será de alrededor de siete días. Sin embargo, no se han proporcionado detalles sobre la técnica quirúrgica ni la localización exacta del nódulo.

La noticia ha generado interés acerca de esta condición médica. Según un informe de Mayo Clinic, los nódulos pulmonares son grupos pequeños de células en los pulmones que son bastante comunes. La mayoría de estos nódulos están compuestos de tejido cicatricial resultante de infecciones pulmonares previas.

Por lo general, la mayoría de los nódulos son benignos, aunque algunos pueden ser indicativos de cáncer en una fase temprana. En la mayoría de los casos, los nódulos pulmonares no presentan síntomas y son detectados de manera incidental a través de una radiografía de tórax o una tomografía computarizada realizada por otros motivos.

De acuerdo con el informe, si un nódulo pulmonar es pequeño y no presenta crecimiento, es poco probable que sea maligno y es probable que no requiera tratamiento. Los médicos pueden revisar estudios de imágenes previos para determinar si el nódulo es nuevo o si ha cambiado de tamaño.

Si el nódulo es grande o muestra crecimiento, es posible que se requieran pruebas adicionales para descartar un posible cáncer. Estas pruebas pueden incluir estudios de imágenes como una tomografía computarizada o una tomografía por emisión de positrones (PET). En algunos casos, se puede realizar una biopsia para extraer una parte del nódulo y analizarla en un laboratorio.

Qué ocurre con los síntomas

La mayoría de los nódulos pulmonares no generan síntomas, aunque en ocasiones pueden presentarse tos, tos con sangre, dificultad para respirar, sibilancias o infecciones respiratorias. A pesar de que en la mayoría de los casos un pequeño nódulo pulmonar no indica cáncer, ciertos factores de riesgo pueden incrementar la probabilidad de que un nódulo sea maligno. Estos factores incluyen:

Tener más de 50 años, ser fumador, tener antecedentes familiares de cáncer de pulmón, presentar síntomas de cáncer, así como el tamaño, crecimiento y forma del nódulo.