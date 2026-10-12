Reino Unido se opone a la compra de diésel ruso en acuerdo entre Trump y Putin

FOTO: En los Estados Unidos aumentó el precio del diésel.

Buenos Aires, 12 octubre (NA) — Reino Unido ha manifestado su desacuerdo con el acuerdo entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el presidente ruso, Vladimir Putin, para la compra de millones de toneladas de diésel a Rusia, según lo declarado por el ministro de Defensa británico, Wes Streeting.

"No apoyamos esa decisión. Como señaló el primer ministro, estamos fortaleciendo las sanciones contra Rusia," afirmó Streeting durante una entrevista que fue emitida por la BBC y que fue seguida por la Agencia Noticias Argentinas.

El funcionario británico añadió que el acuerdo se lleva a cabo "en gran parte en el contexto de las elecciones de medio término de Estados Unidos" programadas para noviembre, en un momento en el que los políticos en todo el mundo enfrentan presiones para reducir el costo de vida.

Según un informe de la BBC, el acuerdo de diésel de Trump tiene como objetivo reducir los precios de los combustibles en Estados Unidos, que han aumentado tras los ataques conjuntos entre Estados Unidos e Israel contra Irán.

El viernes, Washington anunció una serie de medidas para facilitar el comercio de diésel ruso, de acuerdo con lo que señala un informe de Xinhua.

En respuesta a esta situación, Volodímir Zelenski, presidente de Ucrania, criticó la decisión, argumentando que permitir a Rusia la venta de productos petrolíferos equivale a financiar la guerra.

Moscú, por su parte, ha asegurado que no enfrentará dificultades para exportar diésel debido a la alta demanda mundial de productos petrolíferos. Así lo afirmó Dmitri Peskov, portavoz del Kremlin, citado por RIA Novosti.

"La demanda es enorme. Una gran cantidad de petróleo y productos petrolíferos ha desaparecido del mercado… Por lo tanto, no hay problemas de demanda en los mercados. Lo que hace falta es oferta," comentó.

Al ser consultado sobre si Rusia había recibido solicitudes para el suministro de combustible, Peskov respondió que no era necesario, ya que la distribución se realiza a través de intermediarios comerciales.

Vladimir Putin, presidente de Rusia, tuvo una conversación telefónica con Donald Trump el viernes, donde anunció un acuerdo para suministrar diésel a Estados Unidos y otros mercados internacionales.

El sábado, el Gobierno ruso levantó parcialmente las restricciones a las exportaciones de diésel, que estaban vigentes desde principios de 2026.