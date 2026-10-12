Los medicamentos para perder peso podrían causar problemas inesperados en las uñas

Los medicamentos GLP-1, utilizados comúnmente para la pérdida de peso y el tratamiento de la diabetes tipo 2, como Ozempic y Wegovy, han mostrado una asociación inesperada con problemas de salud relacionados con las uñas. Un estudio multinacional determinó que quienes consumían estos fármacos tenían más de cuatro veces más probabilidades de experimentar desprendimiento de uñas, una condición en la que la uña se separa de la piel subyacente.

Los investigadores hallaron que el 39% de los usuarios de GLP-1 reportaron desprendimiento de uñas, en comparación con solo el 9% de aquellos que nunca habían tomado estos medicamentos. Además, la decoloración de las uñas fue considerablemente más común, con dos tercios (66%) de los usuarios informando al menos un trastorno en las uñas.

Estos hallazgos fueron presentados en el Congreso de la Academia Europea de Dermatología y Venereología (EADV) 2026, y representan el primer estudio controlado que investiga la posible relación entre los medicamentos GLP-1 y la salud de las uñas.

Los agonistas del receptor GLP-1 han ganado popularidad en el manejo de la obesidad y la diabetes tipo 2. Estos medicamentos actúan sobre un sistema hormonal que regula el azúcar en sangre y el apetito, convirtiéndolos en herramientas efectivas para mejorar la salud metabólica y apoyar la pérdida de peso. Sin embargo, los científicos continúan investigando sus efectos potenciales en otras partes del cuerpo.

Hasta hace poco, la información sobre los cambios en las uñas durante el tratamiento con GLP-1 provenía principalmente de informes individuales sobre posibles reacciones adversas, en lugar de comparaciones controladas. Para investigar esta conexión, los investigadores examinaron a 575 personas que usaban medicamentos GLP-1 y las compararon con 1,329 individuos que padecían diabetes tipo 2 y/o obesidad, pero que nunca habían utilizado los fármacos. Los participantes fueron reclutados de Francia, Estados Unidos, Brasil y México.

Los resultados revelaron un patrón consistente. En general, el 66% de los usuarios de GLP-1 reportaron al menos un trastorno en las uñas, en comparación con el 53% del grupo de control. La decoloración de las uñas mostró una diferencia especialmente grande, afectando al 46% de los usuarios frente al 17% de los no usuarios. El desprendimiento de uñas fue aún más notable, con informes más de cuatro veces más comunes entre quienes tomaban medicamentos GLP-1.

Una pregunta importante fue si los problemas en las uñas podrían estar relacionados simplemente con la pérdida de peso, en lugar de con los medicamentos en sí. Los cambios rápidos en el peso corporal pueden afectar la nutrición y otros procesos fisiológicos, lo que potencialmente influye en la salud de las uñas y el cabello. Sin embargo, los investigadores encontraron que la pérdida de peso no explicaba completamente las diferencias. Incluso al limitar su análisis a los participantes que habían perdido peso, los usuarios de GLP-1 continuaron reportando significativamente más problemas en las uñas que aquellos que no habían usado los medicamentos.

"Hasta ahora, los cambios en las uñas asociados con las terapias GLP-1 habían sido esencialmente anecdóticos", afirmó el autor del estudio, Dr. Charles Taïeb. "Nuestros hallazgos muestran una clara asociación, pero también subrayan un punto importante: no todo lo que sucede durante el tratamiento con GLP-1 es necesariamente causado por el tratamiento en sí".

Los investigadores enfatizaron que sus hallazgos no prueban que los medicamentos GLP-1 causen trastornos en las uñas. Aproximadamente la mitad de los usuarios de medicamentos afirmaron haber experimentado problemas en las uñas incluso antes de comenzar el tratamiento. Cuando los investigadores tuvieron en cuenta las condiciones de piel existentes y las deficiencias nutricionales, algunas de las diferencias entre los grupos se redujeron. Sin embargo, el desprendimiento de uñas y la decoloración siguieron siendo aproximadamente de dos a tres veces más comunes entre los usuarios de GLP-1 después de estos ajustes.

Los hallazgos inesperados no se limitaron a las uñas. Un estudio complementario que examinó a los mismos participantes identificó diferencias significativas en la salud del cabello y el cuero cabelludo entre las personas que tomaban medicamentos GLP-1. La mitad de los usuarios de GLP-1 reportaron pérdida de cabello inusual, en comparación con el 34% de los no usuarios. La reducción del volumen o densidad del cabello también fue considerablemente más común, afectando al 42% de los usuarios frente al 19% del grupo de control.

Los investigadores también examinaron la pérdida de cabello que comenzó después de iniciar el tratamiento. Esta fue reportada por el 26% de los usuarios de GLP-1, en comparación con el 12% de los no usuarios, lo que la hizo más de dos veces más común en el grupo de medicamentos. El enrojecimiento del cuero cabelludo fue aproximadamente tres veces más frecuente entre los usuarios de GLP-1. Un hallazgo particularmente interesante fue que la pérdida de cabello rara vez aparecía sola. La mayoría de los usuarios que reportaron caída de cabello también experimentaron otros síntomas en el cuero cabelludo, como picazón, enrojecimiento o descamación de la piel.

Estos síntomas acompañantes plantearon la posibilidad de que la inflamación pudiera estar contribuyendo a los cambios, en lugar de que la pérdida de cabello se explicara completamente por la rápida reducción de peso. "Esto sugiere que lo que sucede en el cuero cabelludo puede ir más allá de la caída clásica que se observa después de una rápida pérdida de peso e involucrar un componente inflamatorio", explicó el autor del estudio, Dr. Bruno Halioua. "La inflamación del cuero cabelludo fue la norma en lugar de la excepción, lo que los clínicos actualmente no buscan y que puede ser tratable. En conjunto, nuestros hallazgos sugieren que factores más allá de la pérdida de peso sola pueden contribuir a los cambios en el cabello, el cuero cabelludo y las uñas observados entre los usuarios de GLP-1".

A pesar de la alta frecuencia de síntomas reportados, los investigadores enfatizaron que los hallazgos deberían fomentar la conciencia en lugar de causar alarma. "Estos cambios son frecuentes, generalmente benignos, y no son una razón para interrumpir un tratamiento efectivo por iniciativa propia", afirmaron. "Cualquiera que note caída de cabello, un cuero cabelludo picazón o cambios en las uñas debería mencionarlo a su médico en lugar de interrumpir la terapia".

También hay limitaciones importantes a considerar. Ambas investigaciones fueron estudios transversales, lo que significa que examinaron las experiencias de los participantes sin seguirlos a lo largo del tiempo para establecer cómo se desarrollaron los síntomas. Los hallazgos también se basaron en síntomas reportados por los participantes en lugar de exámenes clínicos estandarizados. Como resultado, los estudios pueden revelar patrones y asociaciones, pero no pueden determinar si los medicamentos GLP-1 causaron directamente los problemas reportados en las uñas, el cabello o el cuero cabelludo.

Para investigar estas cuestiones más a fondo, el equipo de investigación planea realizar estudios prospectivos que sigan a los pacientes desde el inicio del tratamiento. Estas investigaciones incluirán exámenes estandarizados de piel, cabello y uñas junto con monitoreo biológico. El objetivo es establecer cuándo aparecen los cambios por primera vez, identificar los mecanismos detrás de ellos y determinar si mejoran o desaparecen con el tiempo.

La investigación recibió apoyo institucional de DUCRAY Laboratories (Grupo Pierre Fabre), una empresa especializada en productos dermatológicos y para el cuidado del cabello desarrollados para ayudar a gestionar las condiciones de la piel y el cuero cabelludo y mejorar la calidad de vida.