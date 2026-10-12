El pollo superó a la carne vacuna en Argentina: "Consumimos casi 50 kilos por persona"

El presidente de la Cámara de Productores Avícolas de Santa Fe, Alejandro Coianiz, explicó que el precio, la practicidad y los cambios en la producción impulsaron el consumo. También se refirió a los costos del sector, la calidad de los alimentos y el uso de hormonas.

Por primera vez, el consumo de pollo superó al de carne vacuna en Argentina. De acuerdo con los datos mencionados en un informe del Instituto de Estudios sobre la Realidad Argentina y Latinoamericana (IERAL), el consumo aviar alcanzó los 47 kilos anuales por habitante, frente a los 46,7 kilos de carne bovina. Alejandro Coianiz, presidente de la Cámara de Productores Avícolas de Santa Fe, explicó que el cambio responde a una tendencia que lleva décadas y que se profundizó por los precios y la evolución de la industria.

“Hace 25 o 30 años atrás estamos hablando de 20 kilos de consumo de pollo”, recordó Coianiz en diálogo con Cadena 3 Rosario. En ese momento, explicó, se consumía principalmente el pollo entero y en ocasiones puntuales. Con el paso del tiempo, la industria incorporó cortes, supremas, milanesas y productos rebozados que facilitaron su preparación. “De a poquito fuimos empezando a ganar terreno y hoy estamos prácticamente pisando los 50 kilos”, señaló.

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El dirigente indicó que el precio es uno de los factores centrales, aunque no el único. Según explicó, en Rosario un kilo de carne vacuna puede costar alrededor de cuatro veces más que uno de pollo. “Es muy razonable que con lo que comprás un kilo de carne de vaca podés comprar cuatro de pollo”, afirmó. También mencionó que las ofertas de determinados cortes aviares amplían esa diferencia y favorecen la elección de los consumidores. A esto se suma una menor disponibilidad de carne vacuna en distintos períodos, asociada a los niveles de producción y a las exportaciones.

En cuanto a la capacidad de respuesta del sector, Coianiz explicó que la producción avícola permite aumentar los kilos disponibles en menos tiempo que la ganadería bovina. Mientras antes se necesitaban unos 70 días para criar un pollo, actualmente el proceso puede completarse en 45 o 50 días. Además, señaló que dejar las aves dos o tres días más en los galpones puede permitir ofrecer entre un 5% y un 10% más de kilos. Sin embargo, ampliar la cantidad de animales requiere inversiones en infraestructura. “Con la falta de crédito que tuvimos toda la industria argentina en los últimos años, es algo muy difícil”, sostuvo, aunque destacó que comienzan a aparecer financiamiento e inversiones para mejorar los establecimientos y los frigoríficos.



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Sobre la rentabilidad, el titular de la Cámara Avícola Santafesina advirtió que se trata de una actividad de grandes volúmenes y márgenes reducidos. Cuando la oferta supera la demanda, los productores deben bajar los precios para vender un producto perecedero. “Hay momentos donde se gana, momentos donde se pierde, pero los márgenes son pequeños”, resumió. Por eso, remarcó la importancia de mejorar la eficiencia y controlar los costos internos de las empresas.

Coianiz también respondió a las dudas sobre la calidad del pollo criado en granjas y desmintió que se utilicen hormonas para acelerar su crecimiento. Explicó que la alimentación se basa principalmente en maíz y soja, junto con nutrientes y vitaminas, y que las instalaciones actuales cuentan con mejores condiciones de ventilación y climatización. Sobre las hormonas, fue contundente: “Absolutamente no”. Según indicó, además de resultar costoso, su uso no tendría sentido porque los pollos llegan al mercado antes de alcanzar la madurez sexual. También destacó los controles sanitarios de las plantas y las habilitaciones internacionales que obtiene la industria argentina.

Por último, el productor se refirió al precio del huevo, cuyo consumo también se mantiene elevado en el país. Explicó que las subas y bajas responden a los ciclos de oferta y demanda: cuando los precios aumentan, más productores se incorporan o amplían su actividad, hasta que la oferta puede superar el consumo y obliga a reducir los valores. “Hoy ya se acomodó la baja”, afirmó sobre el mercado del huevo, y consideró que el elevado consumo de proteínas animales sigue siendo una característica de la alimentación argentina.

Entrevista de Verónica Maslup.