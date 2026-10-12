Masters de Shanghái: Alcaraz cae y Zverev se asegura el número 1 del mundo

Buenos Aires, 12 octubre (NA) -- El tenista español Carlos Alcaraz (2.º) sufrió una inesperada derrota ante el belga Zizou Bergs en la tercera ronda del Masters de Shanghái, lo que le permitió al alemán Alexander Zverev asegurarse el primer puesto del ranking mundial al finalizar la temporada.

Alcaraz, quien actualmente se encuentra en el tercer lugar del ranking ATP y es el segundo preclasificado en Shanghái debido a la ausencia del italiano Jannik Sinner, perdió ante Bergs con parciales de 7-5 y 7-6 (4), en un partido que duró dos horas y dos minutos.

Con esta victoria, Bergs avanzó a los octavos de final del tercer Masters 1000 de la temporada, donde se enfrentará al ganador del duelo entre el estadounidense Tommy Paul (15°) y el francés Valentin Vacherot (17°), quien es el defensor del título.

Este triunfo de Bergs fue especialmente celebrado por Zverev, ya que gracias a este resultado logró asegurar su posición como número 1 del mundo, algo que parecía poco probable considerando el dominio que habían mostrado Alcaraz y Sinner desde el inicio de la temporada.

El alemán ha sabido aprovechar las lesiones que mantuvieron a Alcaraz y Sinner alejados de las canchas durante varios meses. Alcaraz no participó en varios torneos importantes, incluidos Roland Garros y Wimbledon, debido a una lesión en su muñeca, mientras que Sinner no juega desde Wimbledon y regresará en 2027 por un problema en su rodilla.

A pesar de la ausencia de las principales figuras del circuito, Zverev ha demostrado su fortaleza, logrando sus primeros dos títulos de Grand Slam en Roland Garros y en el US Open, además de alcanzar la final de Wimbledon, donde fue derrotado por Sinner.

En el Masters de Shanghái, Zverev avanza a los octavos de final, donde se enfrentará al kazajo Aleksandr Búblik (19°).