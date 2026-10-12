FOTO: Tragedia en Moreno: pitbull ataca y mata a niño de 4 años, su madrina arrestada

Buenos Aires, 12 de octubre (NA) – Un niño de 4 años perdió la vida tras ser atacado por un pitbull en el partido bonaerense de Moreno. La responsable de su cuidado, su madrina, fue detenida y enfrenta cargos preliminares de homicidio culposo.

El trágico suceso ocurrió en una vivienda situada en la calle Fresnos al 2500, en la localidad de Francisco Álvarez, Moreno. La joven, identificada como Yohana Mercado, de 31 años, contactó a la Policía para informar sobre la muerte de su ahijado.

Según la versión de la mujer, que fue confirmada por fuentes de la agencia Noticias Argentinas, había dejado al menor solo en la casa por aproximadamente 10 minutos mientras iba a buscar a su hija que se encontraba en una actividad de patín. Al regresar, se encontró con la devastadora escena: su perro pitbull había atacado al niño, provocándole la muerte.

El personal médico del SAME llegó al lugar y certificó el fallecimiento del pequeño, que fue identificado como Homero Mauro Leonar Fernández.

La causa se encuentra bajo la supervisión de la fiscal Carina Saucedo, titular de la UFI N.º 2 de Morón, quien ha calificado el caso, inicialmente, como homicidio culposo. En consecuencia, se ordenó la aprehensión de Mercado.

Los peritos trabajaron en la escena del crimen, se solicitó la autopsia del niño y se ha establecido que la implicada debe presentarse este lunes en la sede fiscal. Mientras tanto, se está evaluando la responsabilidad de la mujer en el incidente y el perro quedará bajo la supervisión del área de Zoonosis municipal.