Una startup de IA promete generar planos de construcción listos para permisos en minutos

Blueprints AI, una startup que nació en Santa Mónica, se propuso revolucionar la industria de la construcción al ofrecer un software que genera planos de construcción listos para permisos en cuestión de minutos. Este innovador sistema permite a los usuarios crear planos a partir de un boceto, una fotografía o un archivo PDF, asegurando que cumplan con las normativas vigentes.

La idea de Al Dram, cofundador de la empresa, no es nueva. Hace casi dos décadas, mientras estudiaba arquitectura, Dram escribió su tesis sobre un software que podría generar documentos de diseño para edificios escolares. Sin embargo, la tecnología necesaria para llevar a cabo su visión no existía en ese momento.

Todo cambió con el advenimiento de herramientas de inteligencia artificial como ChatGPT, lanzado por OpenAI en noviembre de 2022. Esto le dio a Dram la confianza necesaria para lanzar Blueprints AI en 2025, junto a su socia Coco Cao. La startup fue seleccionada para formar parte del Startup Battlefield 200, una prestigiosa competencia que se lleva a cabo en el evento TechCrunch Disrupt, programado para este mes.

Dram, quien tiene una sólida formación académica en arquitectura y experiencia en la industria, decidió que su empresa debía enfocarse en el impacto positivo que la tecnología puede tener en la vida de las personas. "Lo que me emociona de la tecnología es el impacto, el tiempo y la energía que se ahorran al hacer las mismas cosas una y otra vez", expresó Dram.

El software de Blueprints AI se encuentra en su primera generación, que ya ha sido utilizada por varios clientes. El costo de este servicio oscila entre $3,200 y $8,500 mensuales, dependiendo del plan elegido. Sin embargo, la compañía planea lanzar una segunda generación que permitirá aún más capacidades, como la creación de planos para todos los aspectos de un edificio, incluyendo arquitectura, estructura, mecánica, eléctrica, plomería y diseño interior.

El nuevo software proporcionará a los arquitectos más tiempo para centrarse en el diseño, en lugar de en la redacción de documentos, lo que Dram espera que cambie la forma en que se conciben los espacios. "Quiero invertir el tiempo que los arquitectos dedican a la redacción, de un 80% a un 20% en diseño", afirmó.

La startup no busca reemplazar a los arquitectos licenciados; estos seguirán revisando los documentos generados por el software y sellándolos antes de presentarlos para su aprobación. Dram y Cao están enfocados en dos grupos de clientes: las firmas de arquitectura e ingeniería, así como los desarrolladores y propietarios de bienes raíces.

Para más información sobre Blueprints AI y para conocer a otras startups innovadoras, se puede asistir al TechCrunch Disrupt, que comenzará el 13 de octubre en San Francisco.