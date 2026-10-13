León XIV: el primer Papa estadounidense y su vínculo con Perú
Nació en Chicago en 1955 y desarrolló buena parte de su actividad sacerdotal en territorio peruano. Fue elegido el 8 de mayo de 2025 como sucesor de Francisco.
13/10/2026 | 10:39Redacción Cadena 3
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León XIV, quien llegará a Córdoba el martes 10 de noviembre, es el primer pontífice estadounidense de la historia y también posee la ciudadanía peruana, tras desarrollar buena parte de su actividad sacerdotal en ese país.
Su nombre es Robert Francis Prevost y nació el 14 de septiembre de 1955 en Chicago, en el estado de Illinois. Pertenece a la Orden de San Agustín y fue ordenado sacerdote en 1982.
Su trayectoria está estrechamente vinculada con Perú, donde trabajó como misionero y formador de religiosos. También fue obispo de Chiclayo y obtuvo la nacionalidad peruana en 2015.
Fue elegido Papa el 8 de mayo de 2025, durante el cónclave convocado para designar al sucesor de Francisco. Tras la elección, adoptó el nombre de León XIV y se convirtió en el pontífice número 267 de la Iglesia católica.
Lectura rápida
¿Quién es León XIV? Es el primer pontífice estadounidense, cuyo nombre real es Robert Francis Prevost.
¿Cuándo llegará a Córdoba? El martes 10 de noviembre.
¿Dónde nació? Nació en Chicago, Illinois, el 14 de septiembre de 1955.
¿Cuándo fue elegido Papa? Fue elegido el 8 de mayo de 2025.
¿Por qué es notable? Es el primer pontífice estadounidense y adquirió la nacionalidad peruana en 2015.