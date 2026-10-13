León XIV: el primer Papa estadounidense y su vínculo con Perú

El camino de León en Argentina, Uruguay y Perú

León XIV, quien llegará a Córdoba el martes 10 de noviembre, es el primer pontífice estadounidense de la historia y también posee la ciudadanía peruana, tras desarrollar buena parte de su actividad sacerdotal en ese país.

Su nombre es Robert Francis Prevost y nació el 14 de septiembre de 1955 en Chicago, en el estado de Illinois. Pertenece a la Orden de San Agustín y fue ordenado sacerdote en 1982.

Su trayectoria está estrechamente vinculada con Perú, donde trabajó como misionero y formador de religiosos. También fue obispo de Chiclayo y obtuvo la nacionalidad peruana en 2015.

Fue elegido Papa el 8 de mayo de 2025, durante el cónclave convocado para designar al sucesor de Francisco. Tras la elección, adoptó el nombre de León XIV y se convirtió en el pontífice número 267 de la Iglesia católica.