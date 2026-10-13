Satlyt, la startup que promete revolucionar la computación orbital, recauda 8 millones de dólares

Satlyt, una innovadora startup en el campo de la computación orbital, logró recaudar 8 millones de dólares en una ronda de financiación. La empresa fue cofundada por Rama Afullo, un ingeniero que previamente trabajó en Google y SpaceX. Afullo ha expresado su visión de que la computación en el espacio tiene un potencial sin explotar, y su objetivo es desarrollar software que permita a múltiples satélites colaborar en tareas de procesamiento de datos.

Durante su trayectoria, Afullo intentó presentar su idea en SpaceX y Google, pero no fue aceptada. Esto lo llevó a dejar SpaceX y establecer Satlyt con sedes en Sunnyvale, California, y Nairobi. La empresa prevé que su software se utilice en una misión de SpaceX, que lanzará el primer prototipo del centro de datos espacial de Google, conocido como Project Suncatcher.

La estrategia de Satlyt es diferente a la de otros competidores como SpaceX, Google y startups como Starcloud y Cowboy Space Company, ya que no planea construir sus propias naves espaciales. En su lugar, se enfocará en desarrollar software que permita ejecutar modelos de inteligencia artificial en satélites, similar a cómo VMware y Snowflake permiten a los usuarios operar software complejo sin preocuparse por la infraestructura subyacente.

Afullo comparó la propuesta de Satlyt con el sistema operativo Android, sugiriendo que, mientras SpaceX actúa como el iPhone, su empresa aspira a construir un ecosistema abierto y horizontal. La meta es ofrecer software que funcione en una variedad de satélites de diferentes compañías.

Hasta ahora, Satlyt ha probado su software en dos misiones de demostración, centrándose en mejorar la eficiencia operativa de las naves espaciales. Esto se debe a que las naves suelen depender de controladores de vuelo en tierra para resolver problemas, lo que puede ser costoso y lento. Utilizar inteligencia artificial para tomar decisiones a bordo puede resultar en ahorros significativos, ya que permite procesar lecturas de sensores en la nave en lugar de enviar datos a la Tierra.

En una de sus pruebas más recientes, Satlyt implementó el modelo de inteligencia artificial Gemma de Google DeepMind en una nave operada por Momentus. Este modelo redujo en más del 60% el tamaño de las transmisiones sobre errores de software, lo que demuestra la eficacia de su enfoque para ahorrar costos.

La próxima misión de Satlyt involucrará un satélite construido por TakeMe2Space, una startup india que desarrolla hardware informático para satélites. Esta misión contará con tres clientes: NASA, que está pagando para probar protocolos de computación en la nube en el espacio; Stellerian, que se enfoca en la vigilancia espacial y desea probar cargas de trabajo de procesamiento de imágenes; y TakeMe2Space para demostrar que el satélite puede alojar software de otras empresas.

Actualmente, hay pocos procesadores gráficos de alta potencia en órbita, y la oportunidad más probable radica en los tipos de cargas de trabajo en las que Satlyt está trabajando. Sin embargo, el siguiente proyecto de la empresa es demostrar que puede crear un sistema de computación compartida —una nube— que abarque dos satélites diferentes, lo cual planean intentar el próximo año. Si tienen éxito, esto permitirá construir una verdadera nube de computación en órbita como proveedor externo para los fabricantes de naves espaciales.

Afullo comentó: "La idea es transformar tu satélite en un servicio gestionado que genere ingresos".

La ronda de financiación inicial de Satlyt fue liderada por Non Sibi Ventures, una firma con sede en Houston. Bernard Harris, un ex astronauta de NASA, fue clave para cimentar la convicción de la firma en este nuevo negocio basado en el espacio. Harris destacó que, a diferencia de otros modelos que dependen de la visión de centros de datos espaciales, que enfrenta incertidumbres económicas y cuellos de botella en los lanzamientos, Satlyt no necesita de esos centros para tener éxito. "No necesitamos centros de datos en el espacio para que Rama tenga un éxito desmesurado, ¿verdad? Puede ser impulsado simplemente por la cantidad de satélites que se lanzan", dijo Kent Lucas, socio de Non Sibi.

Afullo espera estar operativo en el 20% de los satélites para finales de la década, cuando espera que prácticamente todos los fabricantes de naves espaciales estén incorporando GPUs y procesadores avanzados en sus satélites. "Si estás lanzando un satélite sin incluir una GPU, al menos, te estás perjudicando", concluyó.

Satlyt es una de las muchas startups evaluadas por TechCrunch que participarán en la competencia Battlefield en el evento Disrupt que se llevará a cabo esta semana en el centro de San Francisco. El evento comenzará el martes. Más información aquí.