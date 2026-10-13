Giraffe Bio presenta biomoléculas personalizadas para enfrentar la escasez de cobre

Giraffe Bio ha desarrollado un enfoque innovador para abordar la creciente escasez de cobre, un mineral crucial para la industria tecnológica y energética. La empresa se centró en la creación de biomoléculas personalizadas que permiten a los mineros extraer hasta un 5% más de cobre de las minas existentes. Este avance es particularmente relevante dado que la demanda de cobre se ha disparado debido al auge de los centros de datos de inteligencia artificial y los vehículos eléctricos.

Según estimaciones, para el año 2040, la oferta de cobre podría ser un 25% menor que la demanda. Este escenario representa un desafío significativo para la industria minera, que tradicionalmente ha dependido de la apertura de nuevas minas, un proceso costoso y arriesgado, con una tasa de éxito de apenas el 0.3% en la exploración de nuevos sitios.

En este contexto, Giraffe Bio ha recaudado recientemente $6.4 millones en una ronda de financiación inicial, liderada por Orion Industrial Ventures, con la participación de BHP Ventures, Twynam, Air Capital y Baruch Future Ventures. La tecnología de Giraffe Bio se basa en el uso de compuestos químicos específicos que se adaptan a la composición mineral de cada mina, lo que les permite mejorar la eficiencia de extracción de cobre sin necesidad de introducir microorganismos en el proceso.

"Podemos aprovechar toda la maquinaria biológica sin tener que lidiar con la complejidad de mantener vivo un microbio en entornos mineros", comentó Alejandro Buffo Sempé, cofundador y CEO de Giraffe Bio. La empresa no solo se limita al cobre, ya que su plataforma se puede ajustar para extraer otros minerales, como oro y plata.

Los compuestos desarrollados por Giraffe Bio se integran en el proceso de flotación de las minas, donde los químicos ayudan a separar los minerales deseados del resto. "Somos extremadamente buenos en la captura del cobre", afirmó Buffo Sempé. Además, Giraffe Bio está trabajando en la creación de depresores, que son químicos que se utilizan para eliminar compuestos no deseados, como el arsénico, del proceso de extracción, lo que también contribuye a minimizar el uso de productos químicos tóxicos.

"En lugar de verter productos químicos que son muy dañinos para el medio ambiente, estamos reemplazando su función con biomoléculas", agregó Buffo Sempé. Esta innovación no solo mejora la producción minera, sino que también reduce el impacto ambiental asociado con las prácticas mineras tradicionales.