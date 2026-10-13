TechCrunch Disrupt 2026 comienza mañana: última oportunidad para ahorrar hasta $100 en entradas

El esperado evento TechCrunch Disrupt 2026 comenzará mañana a las 8 a.m. PT, en el Moscone West de San Francisco. Durante tres días, más de 10,000 fundadores, inversores y operadores tecnológicos se reunirán para explorar ideas, descubrir nuevas tecnologías y establecer conexiones valiosas en el ecosistema de startups.

Este es el último día para aprovechar los descuentos de hasta $100 en las entradas. Además, aquellos que deseen asistir junto a un compañero podrán obtener un segundo pase con un 50% de descuento. Para grupos de cuatro o más, también hay disponibles pases comunitarios con mayores ahorros. Si has sido despedido recientemente, puedes acceder a un Pase Expo+ por solo $75.

La Expo Hall será el centro de atención, donde se exhibirán más de 300 startups emergentes, y se realizarán más de 200 sesiones en seis escenarios diferentes. Además, se llevarán a cabo mesas redondas interactivas y sesiones de preguntas y respuestas con más de 250 líderes tecnológicos que han marcado la pauta en la industria.

Los asistentes también podrán disfrutar de la competencia en vivo de 20 finalistas de Startup Battlefield, quienes lucharán por un premio de $100,000.

Con la aplicación del evento, que cuenta con un sistema de emparejamiento impulsado por inteligencia artificial, hacer conexiones significativas y abrir nuevas oportunidades será más fácil que nunca. No te pierdas la oportunidad de ser parte de este evento transformador.

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