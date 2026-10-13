Causa Rudnev: ONG internacional denuncia al fiscal Arrigo y pide su apartamiento del caso

Buenos Aires, 13 de octubre (NA) -- Una nueva ONG internacional ha sumado su voz a las críticas sobre la investigación relacionada con Konstantin Rudnev y otros ciudadanos rusos, quienes están imputados por presunta trata de personas en Bariloche.

El Observatorio Internacional sobre la Libertad Religiosa de los Refugiados (ORLIR) presentó recientemente una denuncia disciplinaria contra el fiscal federal Fernando Arrigo ante la Procuración General de la Nación, solicitando una investigación sobre su conducta y pidiendo su apartamiento del expediente.

Según información de la Agencia Noticias Argentinas, el documento está firmado por Massimo Introvigne, director ejecutivo de ORLIR, una organización con sede en Turín, Italia, que se dedica a monitorizar casos de persecución religiosa y violaciones de derechos de refugiados.

La entidad ha manifestado su preocupación por el tratamiento judicial que recibe Rudnev, a quien considera un disidente perseguido en Rusia por sus creencias políticas y religiosas. En su presentación, ORLIR solicitó que se revisaran cinco aspectos de la actuación de Arrigo: el uso de información de Rusia, el tratamiento de Elena Makarova, la prisión preventiva, la oposición al arresto domiciliario y la valoración de informes médicos.

La organización sostiene que estos puntos generan dudas sobre la objetividad y el respeto a los derechos fundamentales en el ejercicio de la función fiscal. Uno de los cuestionamientos más relevantes se centra en el uso de documentación proveniente de organismos rusos, donde ORLIR indica que la Fiscalía ha otorgado credibilidad a información de un sistema judicial ampliamente criticado por su trato hacia disidentes.

Por ello, la ONG pide que se examine detenidamente la validez de esos antecedentes y su impacto en la investigación. Además, ORLIR ha cuestionado el tratamiento que se le ha dado a Makarova, quien ha declarado en múltiples ocasiones que no se considera víctima de Rudnev y que no lo conoce.

La denuncia también incluye una cronología de las presentaciones de Makarova durante 2025, que incluye una carta manuscrita al juez federal Gustavo Zapata y solicitudes para investigar irregularidades en su alojamiento tras dar a luz. ORLIR ha exigido que se aclare si estas manifestaciones fueron consideradas por el Ministerio Público Fiscal y, en caso de ser rechazadas, cuáles fueron las razones.

Otro aspecto de la denuncia se refiere a la prolongación de la prisión preventiva de Rudnev, quien ha estado detenido desde marzo de 2025. ORLIR critica que la Fiscalía haya insistido en mantenerlo en prisión durante la investigación, cuestionando si existían riesgos procesales que justificaran esta medida.

La ONG subraya que la prisión preventiva debe ser una medida excepcional y no puede usarse como sanción anticipada o como presión sobre un imputado. También se detalla la disputa judicial relacionada con el arresto domiciliario. El 23 de abril de 2026, un tribunal de General Roca autorizó a Rudnev a cumplir la prisión preventiva en su casa de San Vicente, Buenos Aires, con monitoreo electrónico, pero esta decisión fue revocada por la Cámara Federal de Casación Penal el 4 de junio.

ORLIR cuestiona la insistencia de la Fiscalía en mantener a Rudnev en prisión y solicita que se revise la fundamentación de dicha postura. En su denuncia, se menciona la participación de otros fiscales en el proceso, pidiendo que se investigue el papel de Arrigo en las decisiones de sus subordinados.

El informe más reciente presentado por ORLIR, emitido el 8 de octubre de 2026 por el Cuerpo Médico Forense, concluyó que Rudnev no tiene condiciones físicas para estar en un establecimiento penitenciario. Este dictamen es crucial, dado que Rudnev ha sido sometido a tres intervenciones quirúrgicas entre mayo y septiembre de 2026, lo que ha generado problemas de salud significativos.

La esposa de Rudnev, Tamara Rudneva, celebró la presentación internacional contra el fiscal, expresando su esperanza de que el apoyo internacional continúe creciendo. Además, indicó que otras organizaciones podrían presentar denuncias similares ante las autoridades argentinas, ampliando el seguimiento internacional del caso.

Desde la perspectiva familiar, esta denuncia representa una oportunidad para que organismos externos evalúen los cuestionamientos a la investigación, especialmente en lo que respecta a la prisión preventiva y la atención médica. ORLIR ha solicitado que se registre la denuncia, se analicen las actuaciones judiciales y se evalúe si Arrigo incumplió los deberes establecidos por la Ley 27.148, que regula el funcionamiento del Ministerio Público Fiscal.

La organización también ha pedido que se inicie un procedimiento disciplinario si se confirman las irregularidades señaladas, sugiriendo que se evalúen sanciones y el posible reemplazo del fiscal. La decisión sobre la denuncia recae ahora en la Procuración General de la Nación y los órganos disciplinarios competentes, que deberán determinar si procederán con la investigación y qué medidas adoptar.