Suspendieron a una jueza de Familia por filtrar datos "a una amiga": "Hay audios con su voz"

La Corte Suprema de Justicia de Santa Fe suspendió preventivamente a Sabina Sansarricq, titular del Juzgado de Familia N° 7 de Rosario, por posibles faltas disciplinarias vinculadas con la presunta filtración de información de un expediente judicial. La medida incluye la apertura de un sumario administrativo y se suma a una investigación penal en el Ministerio Público de la Acusación.

Sergio Bollatti, abogado denunciante junto a Fabio Cerutti Saco, explicó en diálogo con Radioinforme3 por Cadena 3 Rosario que la magistrada habría accedido a información de una causa que estaba a cargo de otra jueza y se la habría transmitido a una amiga. “Sacaba información de un expediente que manejaba otra jueza y se la pasaba a la contraparte”, afirmó. Según aclaró, desconocen los motivos de esa presunta conducta.

El abogado sostuvo que existen elementos que respaldan la denuncia. “La evidencia es muy fuerte”, señaló, y detalló que durante la investigación se secuestró el teléfono celular de la mujer que habría recibido la información. “Hay audios con la voz de ella, también textos y fotos de algunas partes del expediente”, indicó, en referencia a las pruebas que, según su relato, fueron encontradas en el dispositivo.

De acuerdo con Bollatti, la información presuntamente filtrada incluía movimientos y detalles sobre el avance de las actuaciones judiciales. “En algunos casos manifestaba influencia para que el expediente no avance con la celeridad que nosotros pretendíamos”, dijo. Sin embargo, afirmó que la jueza que llevaba esa causa finalmente la resolvió en los tiempos que los denunciantes consideraban adecuados.

La denuncia está vinculada con el caso de una clienta a quien se le restringió judicialmente la capacidad para determinados actos y se le designaron apoyos para administrar y disponer de sus bienes. Según explicó el abogado, tras la muerte de su marido, propietario de estaciones de servicio, inmuebles y vehículos, un sobrino de este habría comenzado a utilizar y transferir parte del patrimonio. La representación legal busca que se declaren nulos esos actos y recuperar los bienes que considera que fueron transferidos en perjuicio de su clienta.

En relación con la situación de Sansarricq, Bollatti precisó que la Corte rechazó el pedido de un procedimiento de urgencia y dispuso una suspensión provisoria sin plazo determinado, además de abrir un sumario administrativo. Según la información que manejan los denunciantes, la medida implica una reducción del 50% de los haberes de la magistrada. En paralelo, la causa penal continúa en el MPA en manos de la fiscal Karina Bartocci.

“Es la primera vez que denunciamos a un juez en casi 30 años de ejercicio profesional”, afirmó Bollatti. El abogado sostuvo que decidieron avanzar porque consideran que los hechos denunciados son graves y afectan la confianza pública en la Justicia. La investigación deberá determinar si existió una filtración irregular de información y establecer las eventuales responsabilidades de la magistrada.

Entrevista de Hernán Funes.