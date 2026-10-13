FOTO: Entre 60 y 80 presos permanecerán en Devoto durante la visita del Papa León XIV

Buenos Aires, 13 octubre (NA) -- La ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, anunció que entre 60 y 80 presos permanecerán en la cárcel de Devoto durante la visita del Papa León XIV, mientras continúa el proceso de traslado de los internos al nuevo complejo penitenciario de Marcos Paz.

En una entrevista en el programa "Esta mañana" de Radio Rivadavia, la ministra explicó que los traslados se suspenderán antes de la llegada del pontífice y se reanudarán después de su partida. Sin embargo, mencionó que el cronograma podría sufrir modificaciones si el Vaticano decide reprogramar la visita debido a la salud del Papa.

Monteoliva destacó que ya se han seleccionado dos o tres internos cuyas historias personales han sido enviadas para un posible encuentro con el Papa. La funcionaria subrayó: "Nosotros seguimos trabajando con el horizonte de tiempo inicial. Yo prefiero avanzar y luego posponer a dejar una tarea", refiriéndose a la planificación del evento.

La ministra también aseguró que el dispositivo de seguridad está preparado para adaptarse a cualquier cambio en la fecha de la visita del pontífice, que depende del resultado de su intervención quirúrgica.

Por otro lado, Monteoliva informó que el 40% de los internos de Devoto ya fue trasladado a Marcos Paz, y detalló que durante el domingo y el lunes se realizaron más de 600 movimientos, con la participación de las cinco fuerzas federales.

La funcionaria enfatizó que el nuevo establecimiento ofrece mejores condiciones de alojamiento, atención sanitaria y educación para los internos, asegurando que aquellos que están cursando estudios podrán continuar sin interrupciones.

Finalmente, Monteoliva recordó que la cárcel de Devoto cumplirá 100 años en 2027 y reafirmó: "Nuestra meta es finalizar este año con el penal de Devoto trasladado y cerrado. Ese es el objetivo".