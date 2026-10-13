Los horarios de la vigilia joven previa a la misa del Papa en Córdoba
Los asistentes podrán llevar bolsas de dormir, agua, reposeras y cargadores de celulares.
13/10/2026 | 10:17Redacción Cadena 3
FOTO: León XIV visitará Córdoba el 10 de noviembre.
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La vigilia joven que se realizará en el predio de FAdeA, en Córdoba, comenzará el lunes 9 de noviembre a las 22, como parte de las actividades previas a la misa multitudinaria del papa León XIV en la ciudad.
Las puertas se abrirán a las 18, cuatro horas antes del inicio del encuentro. Se recomienda a los asistentes llegar con anticipación para buscar lugar dentro del predio.
Quienes participen podrán ingresar con bolsas de dormir, botellas de agua, reposeras y cargadores de celulares.
La vigilia se desarrollará el día anterior a la misa y formará parte de la preparación de los jóvenes para el encuentro con el Pontífice.
Lectura rápida
¿Qué evento se realizará? Una vigilia joven en el predio de FAdeA.
¿Quién estará presente? El papa León XIV en una misa multitudinaria.
¿Cuándo comenzará la vigilia? El lunes 9 de noviembre a las 22.
¿Dónde se llevará a cabo? En el predio de FAdeA en Córdoba.
¿Cómo deben prepararse los asistentes? Llegar con anticipación y llevar bolsas de dormir, botellas de agua, reposeras y cargadores de celulares.