Los horarios de la vigilia joven previa a la misa del Papa en Córdoba

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El camino de León en Argentina, Uruguay y Perú

La vigilia joven que se realizará en el predio de FAdeA, en Córdoba, comenzará el lunes 9 de noviembre a las 22, como parte de las actividades previas a la misa multitudinaria del papa León XIV en la ciudad.

Las puertas se abrirán a las 18, cuatro horas antes del inicio del encuentro. Se recomienda a los asistentes llegar con anticipación para buscar lugar dentro del predio.

Quienes participen podrán ingresar con bolsas de dormir, botellas de agua, reposeras y cargadores de celulares.

La vigilia se desarrollará el día anterior a la misa y formará parte de la preparación de los jóvenes para el encuentro con el Pontífice.