Clima en CABA: cómo seguirá el tiempo este martes 13 de octubre

Este martes 13 de octubre, la **Ciudad Autónoma de Buenos Aires** se encuentra bajo la influencia de un clima inestable, caracterizado por lluvias ligeras que han comenzado a caer en la tarde. La temperatura actual es de **17°**, con una sensación térmica que se mantiene en **17°**. La humedad es elevada, alcanzando el **76%**, lo que contribuye a una atmósfera algo pesada.

La visibilidad en la ciudad es óptima, con un alcance de **10000 metros**, mientras que el viento sopla desde el este a una velocidad de **7.72 m/s**. La presión atmosférica se sitúa en **1014 hPa**, lo que indica un ambiente relativamente estable a pesar de las lluvias.

El clima hoy martes 13 de octubre

Durante el día, se espera que la temperatura mínima alcance los **12°**, mientras que la máxima se mantendrá en **17°**. Las condiciones de lluvia ligera continuarán, lo que podría afectar las actividades al aire libre. La combinación de viento y humedad puede hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca de lo habitual.

Pronóstico extendido

Para los próximos días, el pronóstico indica que el miércoles 14 de octubre la mínima será de **14°** y la máxima de **19°**, con cielos nublados. El jueves 15 de octubre, se anticipa una mínima de **12°** y una máxima de **18°**, con más lluvias ligeras. El viernes 16 de octubre, la mínima será de **12°** y la máxima de **14°**, con lluvias persistentes. Finalmente, el sábado 17 de octubre, se espera una mínima de **10°** y una máxima de **16°**, con cielos despejados.