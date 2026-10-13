Se casaron un martes 13 en Córdoba, desafiaron la mala suerte y ya preparan las valijas

En una jornada donde la prudencia y el mito suelen paralizar los registros civiles, un rincón de la capital cordobesa fue testigo de una excepción absoluta. Mientras la creencia popular aconseja no casarse ni embarcarse, Mateo Zárate y Noemí eligieron romper el tabú: se convirtieron en la única pareja de la provincia en dar el "sí" en pleno martes 13. La ceremonia, celebrada en el emblemático Museo de la Industria, combinó el peso de la tradición local con el vértigo de un romance que avanza a pasos agigantados.

Entre miradas de complicidad y la carga emotiva de una decisión irreversible, los jóvenes de 21 años enfrentaron los murmullos previos y la incredulidad de su entorno más cercano.

Un amor nacido en EE.UU. que desafía las cábalas

La historia de la pareja parece desafiar no solo los calendarios, sino también las fronteras. Se conocieron hace apenas siete meses en San Francisco, California, en un encuentro fortuito que Mateo recuerda con absoluta precisión: “La vi sentada en una banca y le pregunté de dónde eran sus botas, que eran muy lindas”. Desde ese instante, el vínculo creció a una velocidad que neutralizó cualquier brecha cultural o idiomática. “Va bien, bastante parecido”, confiesa Noemí con una sonrisa, al relativizar las barreras del lenguaje.

Sin embargo, el cruce de un martes 13 no fue un detalle menor. La decisión de fijar la fecha generó reparos familiares y dudas iniciales que los propios novios reconocen sin rodeos. “Es todo muy fuerte, somos supersticiosos, pero ella es mucho más que yo. A ella no le importaba martes 13, así que dijimos 'bueno, ya está'”, relató Mateo, al reconstruir la intimidad de una elección que dejó atónitos a sus allegados.

El joven novio detalló el momento exacto en que la fecha apareció sobre la mesa administrativa: “Me dicen 'che, está disponible el martes 13', pensamos y todos me decían 'pero martes 13, ¿estás seguro?'”. La respuesta de ambos fue rotunda y categórica: “Si es el amor, ¿por qué no nos vamos a casar?”.

Distancias familiares y un pasaje de ida a Miami

El matrimonio civil sella una unión que hasta el momento se sostuvo entre distancias geográficas y presentaciones pendientes. Aunque no conocen formalmente a las familias del otro en su totalidad, la convicción de la pareja fue suficiente para dar el paso judicial. Mateo dio el primer gesto al cruzar el Atlántico para acortar las brechas: “Yo sí viajé a Austria para conocer a la familia”, explicó, dejando en claro que el compromiso va más allá de un trámite legal.

La firma del acta ante el oficial público en el Museo de la Industria no representa el final de la travesía, sino el inicio de una nueva etapa fuera del país. Con las alianzas puestas y los papeles en orden, la pareja ya tiene la mirada puesta en el Norte. “En semanas”, confirmó Noemí, al ratificar que el próximo destino conjunto será la ciudad de Miami, Estados Unidos.

“Que viva el amor”, cerraron ambos tras estampar la firma.

Informe de Gonzalo Carrasquera.