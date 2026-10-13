Un pequeño depredador jurásico que ayudó a entender el cerebro humano

Un sorprendente descubrimiento en el campo de la paleontología revela cómo un depredador jurásico de hace 165 millones de años, conocido como Megacauda sungei, puede haber influido en la evolución de los mamíferos y, por ende, en el desarrollo del cerebro humano. Aunque este antiguo cazador medía apenas 50 centímetros (20 pulgadas) de longitud, se destacó entre sus parientes de la era jurásica, nadando a través de antiguos cursos de agua y cazando presas con dientes especializados.

El hallazgo se realizó gracias a un equipo de investigadores de diversas instituciones, incluyendo la Universidad de Bonn, y fue publicado en la revista Nature. La característica más notable de Megacauda sungei fue su anatomía avanzada de la garganta, que facilitó la deglución mientras se mantenía la capacidad de respirar, un rasgo esencial para los mamíferos que amamantan a sus crías.

Los científicos explicaron que muchos animales carecen de un paladar blando y dependen de un arreglo relativamente simple de huesos hioides en la garganta. Por el contrario, los mamíferos poseen una estructura hioides más elaborada que les permite tragar incluso cuando la gravedad actúa en contra. Esta capacidad ha sido crucial en la evolución de los mamíferos, permitiendo a las crías consumir leche rica en nutrientes de manera segura, evitando que el líquido ingrese a las cavidades nasales.

El profesor Thomas Martin de la Universidad de Bonn destacó que "fue esta adaptación la que hizo posible el desarrollo del cerebro, que eventualmente llevó a la aparición de los humanos". Sorprendentemente, Megacauda sungei ya mostraba evidencia de este desarrollo anatómico millones de años antes de que aparecieran los mamíferos modernos.

Con su pelaje corto y cola ancha y aplanada, Megacauda sungei se asemejaba a un moderno nutria, castor o ornitorrinco. Su cuerpo estaba diseñado para moverse con agilidad en el agua. Los científicos utilizaron escáneres de tomografía computarizada del fósil para crear reconstrucciones tridimensionales detalladas de su anatomía, sugiriendo que el animal se impulsaba en el agua usando sus patas delanteras y moviendo su cola en un movimiento ondulatorio.

Además, sus dientes revelaron otra adaptación inusual. Junto con los bordes curvados hacia atrás que le ayudaban a atrapar presas acuáticas, el animal poseía dientes caninos especializados con tres raíces, una característica distintiva que sorprendió a los investigadores. Al comparar el fósil con otros especímenes prehistóricos y animales vivos, el equipo determinó que Megacauda sungei pertenecía a los docodontes, un grupo extinto de parientes tempranos de los mamíferos conocidos como mamaliaformes, que fueron especialmente comunes durante el periodo jurásico.

El fósil fue descubierto en Xiayingzi, Mongolia Interior, y su importancia científica podría no haberse reconocido sin una serie de eventos afortunados. El Museo Paleontológico de Liaoning en Shenyang (China) adquirió el fósil como parte de una colección de especímenes. Sus características excepcionales se hicieron evidentes cuando tres científicos lo examinaron: el profesor Chang-Fu Zhou de la Universidad de Shandong, el profesor Zhe-Xi Luo de la Universidad de Chicago y el profesor Thomas Martin.

Reconociendo que el espécimen representaba una especie previamente desconocida, decidieron honrar al profesor Sun Ge, director honorario del museo. Así, combinaron el nombre "gran cola" (Megacauda) con la designación de la especie "sungei", creando el nombre científico Megacauda sungei.

Este descubrimiento proporciona nuevas perspectivas sobre la historia temprana de los mamíferos, especialmente sobre cómo sus ancestros desarrollaron cuerpos y estilos de vida especializados de manera rápida. Otros fósiles de docodontes jurásicos muestran que miembros de este grupo ya se estaban adaptando a entornos muy diferentes, algunos viviendo en árboles y otros excavando bajo tierra como topos. Esos hallazgos revelan que, mucho antes de que los mamíferos modernos se convirtieran en los dominantes, sus antiguos parientes ya experimentaban con una impresionante variedad de formas de supervivencia.