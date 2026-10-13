Conocé a los 20 finalistas del Startup Battlefield 2026 que competirán por $100,000

TechCrunch Disrupt 2026 se prepara para recibir a los veinte finalistas del Startup Battlefield, quienes competirán por un premio de $100,000 y la prestigiosa Disrupt Cup. Estos emprendedores, provenientes de diversas áreas, presentaron ideas innovadoras que abarcan desde la biotecnología hasta la exploración espacial.

El evento, que se llevará a cabo del 13 al 15 de octubre de 2026 en San Francisco, reunirá a los mejores talentos del ecosistema emprendedor. Cada uno de los finalistas tendrá seis minutos para presentar su propuesta ante un panel de inversores y una audiencia global.

Los seleccionados provienen de un proceso de selección riguroso que comenzó con miles de postulaciones de fundadores de más de 99 países. Este año, los proyectos se centran en hacer que lo previamente invisible se vuelva medible. Entre las innovaciones destacadas, se encuentran tecnologías que permiten entender señales biológicas, modelos de sistemas complejos y la conversión de datos físicos en información procesable.

Uno de los proyectos más audaces incluye un sistema que utiliza un cañón de hidrógeno para lanzar carga al espacio, lo que refleja la creatividad y ambición de estos emprendedores. Cada proyecto busca no solo presentar una solución, sino también transformar industrias enteras y ofrecer alternativas sostenibles y eficientes.

Durante el evento, los finalistas tendrán la oportunidad de interactuar con líderes de la industria, inversores y medios de comunicación, lo que les permitirá establecer conexiones valiosas y recibir retroalimentación sobre sus ideas. Las semifinales se desarrollarán en sesiones temáticas que incluyen Espacio y AI Física, Salud y Ciencias de la Vida, y Seguridad y Empresa.

El Startup Battlefield es una plataforma icónica de TechCrunch que ha ayudado a lanzar a muchas empresas exitosas a lo largo de los años. Las ediciones anteriores han visto emerger startups que se han convertido en líderes de la industria, y este año no será la excepción.

El evento promete ser un espectáculo emocionante, lleno de innovación y creatividad. Si te interesa el futuro de la tecnología y el emprendimiento, no querrás perderte esta oportunidad de ver a los mejores fundadores del mundo en acción.