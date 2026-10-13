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Comenzó la Feria de Empleo de la UNC, con más de 30 empresas y consultoras

Las jornadas se desarrollan este martes y miércoles, de 11 a 18, en el Pabellón Argentina. Ofrecen recepción de CV, simulaciones de entrevistas y exposiciones sobre búsquedas laborales y pasantías.

13/10/2026 | 15:20Redacción Cadena 3

Perspectiva Córdoba

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Empresas y consultoras participan de la Feria de Empleo de la UNC. (Celeste Benecchi/Cadena 3)

FOTO: Empresas y consultoras participan de la Feria de Empleo de la UNC. (Celeste Benecchi/Cadena 3)

Empresas y consultoras participan de la Feria de Empleo de la UNC. (Celeste Benecchi/Cadena 3)

FOTO: Empresas y consultoras participan de la Feria de Empleo de la UNC. (Celeste Benecchi/Cadena 3)

Empresas y consultoras participan de la Feria de Empleo de la UNC. (Celeste Benecchi/Cadena 3)

FOTO: Empresas y consultoras participan de la Feria de Empleo de la UNC. (Celeste Benecchi/Cadena 3)

Empresas y consultoras participan de la Feria de Empleo de la UNC. (Celeste Benecchi/Cadena 3)

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La Universidad Nacional de Córdoba (UNC) inició este martes su tradicional Feria de Empleo, que reúne a más de 30 empresas y consultoras en el Pabellón Argentina de Ciudad Universitaria. Las actividades continuarán este miércoles, de 11 a 18.

Las Jornadas de Inserción Profesional (JIP) están dirigidas a estudiantes avanzados y graduados que buscan conocer las demandas del mercado laboral y establecer contacto con empresas y equipos de Recursos Humanos.

Las firmas participantes cuentan con stands donde presentan sus propuestas y reciben currículums de los asistentes.

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FOTO: Empresas y consultoras participan de la Feria de Empleo de la UNC. (Celeste Benecchi/Cadena 3)

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La programación incluye simulaciones de entrevistas laborales individuales y grupales, a cargo de personal de selección de empresas y consultoras. Estas instancias permiten a los participantes practicar y conocer cómo se desarrollan los procesos de selección.

Además, las jornadas ofrecen exposiciones sobre búsquedas laborales, programas de Jóvenes Profesionales, pasantías y nuevas prácticas para seleccionar personal.

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Informe de Celeste Benecchi.

Lectura rápida

¿Qué evento inició la UNC? La UNC inició la Feria de Empleo.

¿Quiénes participan en la feria? Más de 30 empresas y consultoras participan en la feria.

¿Cuándo se lleva a cabo la feria? La feria se lleva a cabo este martes y miércoles, de 11 a 18.

¿Dónde se realiza la feria? Se realiza en el Pabellón Argentina de Ciudad Universitaria.

¿Por qué son importantes las JIP? Las JIP son importantes porque permiten a los estudiantes y graduados conocer las demandas del mercado laboral y establecer contactos.

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