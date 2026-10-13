FOTO: Argentina se destaca en el informe de trata de personas, manteniéndose en el nivel más alto

Buenos Aires, 13 de octubre (NA) -- El Departamento de Estado de los Estados Unidos ha colocado a Argentina en la categoría Tier 1 de su informe Trafficking in Persons Report, reafirmando su posición como uno de los países que cumplen con los estándares internacionales en la lucha contra la trata de personas.

Este martes, las autoridades de seguridad del país celebraron la inclusión de Argentina en este informe, que destaca los logros alcanzados en la prevención y combate de este delito. La permanencia en Tier 1 es un indicador de que el país está cumpliendo con los estándares mínimos establecidos por la normativa internacional para enfrentar la trata de personas.

El informe resalta el compromiso del Gobierno argentino durante el periodo evaluado, subrayando los esfuerzos continuos en la lucha contra este flagelo. Entre los logros mencionados, se destaca el aumento de las condenas a tratantes, la creación del Departamento Federal de Investigaciones en la Policía Federal Argentina, y la implementación de protocolos para la detección de posibles víctimas en buques pesqueros extranjeros y pasos fronterizos.

El Ministerio de Seguridad Nacional, a través de la Secretaría de Lucha contra el Narcotráfico y la Criminalidad Organizada y la Dirección Nacional de Investigaciones de Delitos de Trata y Contra la Integridad Sexual, sigue trabajando para fortalecer las investigaciones y combatir las redes criminales, además de contribuir a la protección de las víctimas.

La permanencia en la categoría Tier 1 no solo representa un reconocimiento a los esfuerzos realizados, sino que también implica un compromiso para continuar profundizando las acciones de prevención, investigación y asistencia a las víctimas de trata de personas.