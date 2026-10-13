Aprendió carpintería naval mirando y hoy convierte autopartes de Fiat 600 en sillones de colección
Jonatan Ramírez fundó Custom Jarmar, su emprendimiento de sillones artesanales fabricados que ya llegó a casas de tatuajes, cervecerías, pizzerías, salones comerciales y producciones teatrales.
13/10/2026 | 15:01Redacción Cadena 3
FOTO: Jonatan Ramírez fundó Custom Jar Mar.
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Audio. Aprendió carpintería naval mirando y hoy convierte autopartes de Fiat 600 en sillones de colección
La Argentina Posible
Jonatan Ramírez tiene 38 años, es oriundo de Virreyes y aprendió carpintería naval de manera autodidacta mientras trabajaba en astilleros de San Fernando. Empezó barriendo barcos a los 17 años y con el tiempo participó en la construcción y reparación de embarcaciones.
Hace una década vio en internet un Fiat 500 transformado en sillón y decidió intentar hacer su propia versión. Después de meses de pruebas creó el primer modelo aplicando técnicas y materiales que había aprendido en la industria naval. Así nació Custom Jarmar, su emprendimiento de sillones artesanales fabricados con autopartes recicladas de Fiat 600 y fibra de vidrio.
Contó a Cadena 3: "Cuando vi la idea, me encantó y decidí replicarla, pero en chapa y usando técnicas de construcción de barcos." Su primer modelo ganó forma a partir de un Fiat 600.
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"Hice un modelo inspirado en el Fiat 600 y fabriqué un sillón como se hace con los barcos", explicó. La peculiaridad de sus piezas es que los clientes pueden personalizarlas según sus gustos, incluyendo colores, telas y accesorios como puertos USB.
Produce piezas de una y dos plazas, juegos de living y versiones personalizadas, algunas con iluminación incorporada. Sus trabajos llegaron a casas de tatuajes, cervecerías, pizzerías, salones comerciales y producciones teatrales. Uno de sus sillones fue utilizado en la presentación de Pretty Woman en el Teatro Astral y otro integra actualmente una obra en Palermo.
A pesar de no vivir de este emprendimiento aún, Jonatan sigue con pasión y tiene planes de expandir su línea a otros autos icónicos como el Falcon y el Torino. "Me encantaría que esto se convierta en una marca internacional, hacer sillones para Japón o Brasil", declaró.
Ramírez no terminó el secundario y construyó su oficio trabajando y aprendiendo de otros artesanos, entre ellos el reconocido ebanista naval Juan José Raponi. "Es mi pasión y me encanta lo que hago", afirmó, quien continúa perfeccionando sus creaciones, siempre buscando mejorar en su arte.
Entrevista de La Argentina Posible.
Lectura rápida
¿Quién es Jonatan Ramírez?
Es un carpintero naval autodidacta de 38 años, oriundo de Virreyes, que creó el emprendimiento Custom Jarmar.
¿Qué produce Jonatan?
Produce sillones artesanales fabricados con autopartes recicladas de Fiat 600 y fibra de vidrio.
¿Dónde se han utilizado sus sillones?
Sus sillones han llegado a casas de tatuajes, cervecerías, pizzerías y han sido usados en producciones teatrales como Pretty Woman en el Teatro Astral.
¿Cuáles son sus planes futuros?
Jonatan planea expandir su línea a otros autos icónicos como el Falcon y el Torino y desea que su marca sea internacional.
¿Quién lo ha influenciado en su carrera?
Ha aprendido de otros artesanos, especialmente del reconocido ebanista naval Juan José Raponi.