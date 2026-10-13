Estudiantes de Río Cuarto, el décimo equipo que dura una sola temporada en Primera División

Por Gabriel Rodríguez

Con el descenso de Estudiantes de Río Cuarto el pasado sábado en la cancha de River Plate ya son diez los equipos que duraron sólo una temporada en Primera División desde los inicios del profesionalismo, allá por 1939.

La lista a la que se sumó el “León” la integran Argentino de Quilmes en 1939, Deportivo Morón en 1969, San Telmo en 1976, Estudiantes de Buenos Aires entre 1977/78, Italiano entre 1986/87, Huracán Corrientes entre 1996/97, Huracán de Tres Arroyos entre 2004/05, Tiro Federal de Rosario entre 2005/06 y Crucero del Norte en 2015.

En el extremo de la peor campaña de un club en la máxima categoría se ubica el “Mate” (Argentino de Quilmes) que a lo largo de 34 partidos NO GANÓ y solamente logró cuatro empates.

Desde que el reglamento marca tres puntos por victoria, la peor performance es la de Huracán de Tres Arroyos, que, entre los 19 partidos del Apertura y los 19 del Clausura, GANÓ DOS y empató 11 para lograr, en el total de 38 fechas, 17 puntos.

La campaña de Estudiantes está ahí. O termina como la peor, o por encima del conjunto bonaerense.

A falta de 12 puntos por jugar, acusa 11 unidades con dos victorias y cinco empates, lo que le da un pobrísimo guarismo de 13% contra el 14% de Huracán de Tres Arroyos.

Si Estudiantes logra tres puntos más, igualará el porcentaje de los tresarroyenses; si suma cuatro lo dejará como el peor registro pero si saca uno o dos o ninguno, pasará a la historia como el peor equipo que haya pasado por Primera División.

LOS 10 PEORES

Argentino de Quilmes 1939: no ganó ni siquiera un partido y consiguió apenas cuatro empates a lo largo de 34 partidos. Marcó 35 goles y le hicieron 148.

Morón 1969: penúltimo en su zona y debió jugar el Reclasificatorio junto a otros 8 equipos más dos de la Segunda, que terminó condenándolo al descenso. En 41 encuentros ganó 12, empató 5 y perdió 24. Anotó 42 goles y sufrió 67.

San Telmo 1976: penúltimo del grupo A del Metro y cayó al Reclasificatorio, donde cerró la tabla. Ya condenado a la B, disputó el campeonato nacional, del que también fue último en la zona B. Totalizó 45 partidos (7 triunfos, 9 empates y 29 derrotas), con 54 goles y 100 en contra.

Estudiantes BA 1977/78: entre Nacional y Metro jugó 54 partidos (11 victorias, 19 empates y 24 caídas); marcó 58 goles y le hicieron 95.

Italiano 1986/87: en 38 fechas cosechó 6 triunfos, 11 empates y 21 derrotas para quedar último en la tabla.

Huracán Corrientes 1996/97: quedó 17° en el torneo Apertura y 15° en el Clausura para totalizar 8 victorias, 16 empates y 14 derrotas en 38 fechas. El saldo de goles fue de 52 a favor y 68 en contra.

Huracán Tres Arroyos 2004/05: quedó 20° tanto en el Apertura como en el Clausura, el descenso se le hizo inevitable. Completó los 38 partidos con sólo 2 triunfos, 11 empates y perdió los otros 25. Marcó 31 goles y le anotaron 76.

Tiro Federal Rosario 2005/06: terminaron 19° en el torneo Apertura y 20° en el Clausura. Dejó para el recuerdo 7 victorias, 6 igualdades y 25 derrotas. Celebró 37 goles y sufrió 70.

Crucero del Norte 2015: torneo de 30 equipos lo tuvo a mal pasar y redondeó una pobre campaña de 3 triunfos, 5 empates y 22 derrotas, con un saldo de goles de 21 a favor y 55 en contra.

Estudiantes Rio Cuarto 2026: con formato de dos zonas de 15 fue último en el Apertura, está último en el Clausura, quedó en el fondo de los promedios, y es el colista de la anual. Su campaña en general hasta aquí es: 2 victorias, 5 empates, 21 derrotas con 11 puntos.