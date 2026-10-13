River y Estudiantes se unen para impulsar cambios en el fútbol argentino

River Plate y Estudiantes de La Plata dieron el primer paso para construir una agenda común orientada "al desarrollo y la mejora del fútbol argentino". Este martes, ambas instituciones mantuvieron una reunión de trabajo en la que compartieron diagnósticos, documentos e ideas sobre los principales desafíos que atraviesa el deporte nacional.

El encuentro fue encabezado por los presidentes de los dos clubes, Stefano Di Carlo, de River, y Juan Sebastián Verón, de Estudiantes, y concluyó con el acuerdo de establecer una mesa permanente de trabajo para sostener el diálogo y avanzar en propuestas concretas.

Según informaron las instituciones, el objetivo es abordar distintas cuestiones del fútbol argentino desde una perspectiva de largo plazo, con intercambio de ideas y análisis de los desafíos institucionales, deportivos, económicos y organizativos.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Más ingresos y defensa del modelo de clubes

Uno de los ejes centrales de la reunión fue la necesidad de generar nuevas fuentes de ingresos que permitan fortalecer la economía y el patrimonio de los clubes.

Al mismo tiempo, River y Estudiantes reafirmaron su compromiso con el modelo de asociaciones civiles sin fines de lucro y con el papel de las instituciones deportivas como espacios de formación, contención y desarrollo de los jóvenes.

La mesa de trabajo tendrá continuidad y buscará elaborar documentos y propuestas sobre diferentes aspectos del funcionamiento del fútbol argentino.

“River Plate y Estudiantes comparten la convicción de que los clubes, como protagonistas centrales del fútbol argentino, tienen la responsabilidad de contribuir activamente a su fortalecimiento y de generar espacios de diálogo que permitan pensar colectivamente su futuro”, expresaron en el comunicado difundido por River.

De esta manera, ambos clubes acordaron sostener un ámbito institucional de intercambio con la intención de aportar ideas al debate sobre el presente y el futuro del fútbol nacional.