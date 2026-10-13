La FIFA desmiente rumores sobre salarios secretos de Infantino y reafirma su transparencia

Buenos Aires, 13 octubre (NA) -- La FIFA ha rechazado de manera contundente las afirmaciones que sugerían que su presidente Gianni Infantino recibía un segundo salario no declarado relacionado con el Mundial. Un portavoz oficial del organismo se pronunció a través de un comunicado, asegurando que la entidad cumple estrictamente con todos los requisitos de presentación de informes financieros sobre compensaciones dirigenciales.

El Subcomité de Compensaciones independiente es el encargado de determinar anualmente la remuneración y los beneficios contractuales del máximo dirigente de la organización futbolística mundial. Las autoridades de la FIFA desmintieron de forma categórica cualquier alegación de violación a los estatutos de la entidad o de omisión intencionada de información en sus reportes financieros.

Las cuentas de la FIFA son objeto de auditorías externas e independientes para asegurar su conformidad con las regulaciones fiscales en Suiza, Estados Unidos y otros países. El organismo ha optado por centrar su atención en la próxima reunión del Consejo de la FIFA, donde se abordarán estrategias para seguir impulsando el crecimiento global del deporte tras el éxito del Mundial reciente.

El informe que originó la controversia fue publicado por el medio estadounidense The Times, que cuestionaba los "mecanismos de control interno" y la "transparencia financiera" de la gestión del ente mundial. En respuesta, la FIFA reafirmó su compromiso con una administración transparente y responsable.

Por otro lado, el presidente del club París Saint-Germain, Nasser Al-Khelaïfi, ha descartado su intención de postularse contra Infantino para la presidencia de la FIFA. Durante una conferencia de prensa en Copenhague, el dirigente catarí enfatizó que "no tiene interés político ni ambición personal para asumir el liderazgo del fútbol internacional".

La Unión de Asociaciones Europeas de Fútbol está en la búsqueda de un candidato de consenso para desafiar el liderazgo actual en las próximas elecciones presidenciales. Mientras tanto, Al-Khelaïfi se enfocará en sus responsabilidades en la dirigencia europea y en la gestión deportiva de su club, sin involucrarse en la contienda electoral de la FIFA.