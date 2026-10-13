Joan Gaspart explica sus palabras sobre Messi y destaca el cariño que siente por él

Buenos Aires, 13 octubre (NA) -- El expresidente del Barcelona, Joan Gaspart, se pronunció sobre las controversiales declaraciones que realizó recientemente en torno a Lionel Messi. En sus aclaraciones, Gaspart enfatizó que sus comentarios provenían del cariño que le tiene al futbolista rosarino.

Las críticas que surgieron a partir de sus afirmaciones sobre la negativa del astro argentino a regresar al club catalán generaron un fuerte rechazo en la comunidad futbolística a nivel global.

En su defensa, el exdirigente explicó que sus palabras fueron malinterpretadas tanto por la opinión pública como por los medios de comunicación deportivos en todo el mundo.

Gaspart subrayó que su única intención es lo mejor para Messi, lo que incluye la organización de un homenaje formal e inmediato en la ciudad de Barcelona para despedir al jugador de manera digna.

La dirección histórica del club considera esencial llevar a cabo este reconocimiento en vida, para prevenir posibles riesgos relacionados con el paso del tiempo.

Los socios e hinchas del Barcelona esperan con gran expectativa la realización de una jornada única que celebre la trayectoria del jugador más destacado en la historia del club.

El exmandatario recalcó que el Fútbol Club Barcelona, como institución centenaria, siempre estará por encima de cualquier deportista individual.

La conexión emocional entre la afición culé y el actual jugador del Inter Miami es extraordinaria, marcada por un profundo agradecimiento mutuo y una fuerte nostalgia.

Gaspart reafirmó su deseo de presenciar un emotivo reencuentro que cierre de forma adecuada la historia compartida entre la institución y el astro argentino.