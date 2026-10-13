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Malvinas: el Reino Unido anunció protección para empresas ante las sanciones de Milei

Londres recurrirá a su legislación comercial para respaldar a las firmas que operan en las islas. El anuncio se produjo en medio de la disputa por el proyecto petrolero Sea Lion.

13/10/2026 | 12:42Redacción Cadena 3

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El primer ministro británico, Andy Burnham.

FOTO: El primer ministro británico, Andy Burnham.

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El Reino Unido anunció que prepara medidas para proteger a las empresas y particulares que realizan actividades económicas en las Islas Malvinas frente a las acciones impulsadas por la Argentina. La decisión sumó tensión a la disputa por la explotación de hidrocarburos en el archipiélago.

El gobierno británico calificó las iniciativas argentinas como una forma de “coerción económica” y adelantó que recurrirá a la legislación de Protección de Intereses Comerciales, conocida como PTI por sus siglas en inglés.

Según explicaron desde Londres, el objetivo es evitar que las compañías británicas sean obligadas a cumplir disposiciones argentinas que considera extraterritoriales y dirigidas contra actividades que, desde su posición, son lícitas. La aplicación de estas herramientas estará sujeta a los procedimientos parlamentarios correspondientes.

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/Fin Código Embebido/

El anuncio se conoció en medio del conflicto por el proyecto petrolero Sea Lion y después de que la Argentina solicitara medidas provisionales ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar para frenar las actividades de hidrocarburos autorizadas por las autoridades británicas. El Gobierno argentino sostiene que esas operaciones vulneran sus derechos soberanos sobre la plataforma continental.

En su comunicado, el Reino Unido advirtió que actuará frente a los intentos argentinos de obstaculizar las operaciones comerciales que considera legítimas. También aseguró que mantiene contacto con las empresas afectadas para evaluar sus necesidades y brindarles respaldo.

Londres reiteró, además, su apoyo a la explotación de los recursos naturales de las islas para beneficio económico de sus habitantes. Desde la postura británica, las decisiones sobre ese desarrollo corresponden a las autoridades isleñas y a las compañías involucradas, una posición enfrentada al reclamo argentino.

Lectura rápida

¿Qué anunció el Reino Unido? El Reino Unido anunció medidas para proteger a empresas y particulares en las Islas Malvinas frente a acciones de la Argentina.

¿Cómo calificó el gobierno británico las iniciativas argentinas? El gobierno británico las calificó como una forma de “coerción económica”.

¿Cuál es el objetivo de las medidas del Reino Unido? Evitar que compañías británicas cumplan disposiciones argentinas que considera extraterritoriales.

¿Qué conflicto está en el centro de esta disputa? El conflicto está relacionado con el proyecto petrolero Sea Lion y las actividades de hidrocarburos autorizadas por Reino Unido.

¿Qué posición sostiene el gobierno argentino? El Gobierno argentino sostiene que las operaciones vulneran sus derechos soberanos sobre la plataforma continental.

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