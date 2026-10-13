Argentina rompe récord con 291 estudios de investigación clínica aprobados en 2026

Buenos Aires, 13 octubre (NA) – La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) aprobó 291 estudios de farmacología clínica entre enero y septiembre de 2026, una cifra que ya supera los 290 aprobados durante todo 2025, según indicó un informe del Ministerio de Salud al que accedió la Agencia Noticias Argentinas.

En el mismo se indicó además que la cantidad de estudios aprobados aumentó un 36% respecto del mismo período de 2025, reflejando el crecimiento de la investigación clínica en Argentina y el desarrollo de capacidades para incorporar estudios que contribuyan a la evaluación de nuevos medicamentos y tratamientos.

Los ensayos clínicos son investigaciones médicas que permiten evaluar la seguridad y eficacia de nuevos tratamientos, permiten obtener evidencia científica para constatar si una tecnología es segura y eficaz, compararla con las demás opciones disponibles y establecer cuál es la dosis adecuada.

El desarrollo de este tipo de estudios en nuestro país no solo genera nuevas fuentes de trabajo calificado e inversiones, sino que también fortalece la formación de los profesionales y la colaboración entre equipos científicos y centros de salud.

El crecimiento de la investigación clínica en Argentina se apoya en una red federal de más de 700 centros de salud que conforman una infraestructura estratégica para la investigación clínica en distintas regiones del país. Para acompañar su desarrollo, la ANMAT trabaja en la actualización de sus herramientas regulatorias y en el fortalecimiento del diálogo con laboratorios y otras agencias reguladoras de referencia.

Estos intercambios permitieron promover la convergencia con estándares internacionales y desarrollar criterios que acompañen la incorporación de nuevas tecnologías sanitarias de manera segura y oportuna.

Actualmente, la ANMAT cuenta con normativa específica para terapias avanzadas y participa en espacios internacionales de armonización regulatoria, como el Consejo Internacional para la Armonización de los Requisitos Técnicos para Productos Farmacéuticos de Uso Humano (ICH).

También trabaja en la actualización de las normas de registro y post registro de medicamentos, con la incorporación de mecanismos de reliance que permitan aprovechar, bajo criterios técnicos definidos, las evaluaciones realizadas por autoridades regulatorias de referencia.

Este enfoque busca evitar la duplicación innecesaria de evaluaciones y evidencias, sin resignar los estándares de calidad, seguridad y eficacia exigidos para los productos que llegan al mercado argentino.

El fortalecimiento de la capacidad regulatoria se complementa con una mayor fiscalización. En lo que va de 2026, el organismo ejecutó 202 medidas sancionatorias contra establecimientos que incumplían los requisitos exigidos y emitió 183 alertas sanitarias sobre productos regulados.

A su vez, durante la campaña 2025-2026 liberó 430 lotes de vacunas e inmunobiológicos para los mercados interno e internacional, un 4,4% más que en la campaña anterior, y redujo a 24 horas hábiles el tiempo medio de respuesta a las solicitudes de liberación.

Ambos procesos permiten consolidar a la ANMAT como una autoridad regulatoria capaz de combinar controles firmes con procesos ágiles y previsibles, que acompañen el desarrollo de nuevos medicamentos y tratamientos. De esta manera, Argentina se fortalece como un destino atractivo para la inversión en investigación clínica y el desarrollo de la industria de la salud.