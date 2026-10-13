Confirmaron la causa de muerte de RJ Mitte, el actor de Breaking Bad que conmocionó al mundo

FOTO: Se conoció la causa de muerte de RJ Mitte, actor de Breaking Bad

Buenos Aires, 13 octubre (NA) -- La noticia sobre el fallecimiento del actor RJ Mitte, famoso por su papel de Walter White Jr. en la aclamada serie Breaking Bad, ha causado una profunda conmoción en el mundo del espectáculo. Su representante ha confirmado que el actor falleció a causa de un suicidio.

Según información proporcionada por la Agencia Noticias Argentinas, el Departamento de Policía de Brownsville, Texas, acudió al domicilio del actor de 34 años tras recibir una llamada a las 12:50 pm, donde encontraron su cuerpo sin vida.

"La causa y la forma de la muerte aún están pendientes, ya que la investigación está en curso", indicó el Departamento de Policía de Brownsville en un comunicado emitido la noche del lunes.

El representante de Mitte, Sean Reilly, emitió un comunicado en el que confirma la trágica noticia y detalla que la causa fue un suicidio. "Con profunda tristeza compartimos el trágico fallecimiento de RJ Mitte, un querido actor, filántropo y apasionado defensor de los derechos de las personas con discapacidad. Mitte aportó autenticidad al papel y creó una plataforma para fomentar la concientización sobre la discapacidad y la inclusión", expresó en un comunicado a través de BBC.

"En estos momentos, pedimos que se respete la privacidad de la familia y los seres queridos de RJ Mitte", concluyó el comunicado.