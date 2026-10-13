Confirmaron la causa de muerte de RJ Mitte, el actor de Breaking Bad que conmocionó al mundo
El representante del actor reveló que el fallecimiento se debió a un suicidio. La Policía investiga las circunstancias del trágico suceso ocurrido en Texas.
FOTO: Se conoció la causa de muerte de RJ Mitte, actor de Breaking Bad
Buenos Aires, 13 octubre (NA) -- La noticia sobre el fallecimiento del actor RJ Mitte, famoso por su papel de Walter White Jr. en la aclamada serie Breaking Bad, ha causado una profunda conmoción en el mundo del espectáculo. Su representante ha confirmado que el actor falleció a causa de un suicidio.
Según información proporcionada por la Agencia Noticias Argentinas, el Departamento de Policía de Brownsville, Texas, acudió al domicilio del actor de 34 años tras recibir una llamada a las 12:50 pm, donde encontraron su cuerpo sin vida.
"La causa y la forma de la muerte aún están pendientes, ya que la investigación está en curso", indicó el Departamento de Policía de Brownsville en un comunicado emitido la noche del lunes.
El representante de Mitte, Sean Reilly, emitió un comunicado en el que confirma la trágica noticia y detalla que la causa fue un suicidio. "Con profunda tristeza compartimos el trágico fallecimiento de RJ Mitte, un querido actor, filántropo y apasionado defensor de los derechos de las personas con discapacidad. Mitte aportó autenticidad al papel y creó una plataforma para fomentar la concientización sobre la discapacidad y la inclusión", expresó en un comunicado a través de BBC.
"En estos momentos, pedimos que se respete la privacidad de la familia y los seres queridos de RJ Mitte", concluyó el comunicado.
Lectura rápida
¿Qué sucedió con RJ Mitte?
El actor fue encontrado sin vida en su domicilio en Texas.
¿Cuál fue la causa de su muerte?
Su representante confirmó que la causa del fallecimiento fue un suicidio.
¿Qué papel interpretó en Breaking Bad?
RJ Mitte es conocido por su interpretación de Walter White Jr. en la serie.
¿Qué dijo la policía sobre el caso?
La investigación sobre la causa y forma de la muerte está en curso.
¿Cómo recordarán a RJ Mitte?
Se le recuerda como un defensor de los derechos de las personas con discapacidad.
[Fuente: Noticias Argentinas]