La Fórmula 1 anuncia la llegada del Gran Premio de África en 2030 en Ruanda
La Fórmula 1 confirmó que Ruanda será el país anfitrión del Gran Premio de África a partir de 2030. Este evento marcará el regreso de la categoría al continente tras más de 30 años.
FOTO: La Fórmula 1 vuelve a África luego de más de 30 años.
Buenos Aires, 13 octubre (NA) -- La Fórmula 1 ha hecho oficial que a partir del año 2030 se llevará a cabo el Gran Premio de África, y el país seleccionado para albergar esta esperada competencia es Ruanda.
"La Fórmula 1 regresa a África con un acuerdo de 10 años para correr en Ruanda. El Gran Premio de África está preparado para unirse al calendario de la Fórmula 1 a principios de la década de 2030", fue el mensaje emitido por la categoría reina del automovilismo al confirmar esta noticia.
A su vez, se informó que el circuito será construido en la ciudad de Bugesera: "Ubicado a 40 kilómetros al sur de Kigali, el circuito estaría diseñado para trabajar en armonía con el paisaje natural y aprovechar los cambios de elevación del área, con el objetivo de crear una experiencia de carreras única y desafiante".
De esta manera, la Fórmula 1 volverá a África tras más de 30 años. La última vez que la categoría visitó este continente fue en 1993, cuando se llevó a cabo el Gran Premio de Sudáfrica, evento que fue ganado por el piloto francés Alain Prost.
En la actualidad, la Fórmula 1 cuenta con un calendario que incluye 24 fechas, de las cuales 10 se realizan en Europa, 7 en Asia, 5 en América del Norte, una en Sudamérica y otra en Oceanía.
La confirmación del Gran Premio de Ruanda se produce en un contexto de negociaciones que mantiene Argentina con la FIA, con el fin de que la Fórmula 1 también pueda regresar al país en los próximos años.
El escenario previsto para este posible evento en Argentina es el Autódromo Gálvez en la Ciudad de Buenos Aires, que actualmente está en proceso de remodelación para poder albergar el MotoGP desde el año 2027.
Agencia NA
Lectura rápida
¿Qué anunció la Fórmula 1?
Confirmó que a partir de 2030 se realizará el Gran Premio de África en Ruanda.
¿Dónde se llevará a cabo el Gran Premio de África?
El evento se realizará en la ciudad de Bugesera, Ruanda.
¿Cuándo fue la última vez que la Fórmula 1 estuvo en África?
La última carrera en África fue en 1993, en el Gran Premio de Sudáfrica.
¿Qué características tendrá el nuevo circuito en Ruanda?
El circuito estará diseñado para integrarse con el paisaje natural y aprovechar los cambios de elevación del área.
¿Qué busca Argentina en relación a la Fórmula 1?
Argentina está negociando con la FIA para que la Fórmula 1 regrese al país en los próximos años.
[Fuente: Noticias Argentinas]