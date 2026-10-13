La Fórmula 1 anuncia la llegada del Gran Premio de África en 2030 en Ruanda

Buenos Aires, 13 octubre (NA) -- La Fórmula 1 ha hecho oficial que a partir del año 2030 se llevará a cabo el Gran Premio de África, y el país seleccionado para albergar esta esperada competencia es Ruanda.

"La Fórmula 1 regresa a África con un acuerdo de 10 años para correr en Ruanda. El Gran Premio de África está preparado para unirse al calendario de la Fórmula 1 a principios de la década de 2030", fue el mensaje emitido por la categoría reina del automovilismo al confirmar esta noticia.

A su vez, se informó que el circuito será construido en la ciudad de Bugesera: "Ubicado a 40 kilómetros al sur de Kigali, el circuito estaría diseñado para trabajar en armonía con el paisaje natural y aprovechar los cambios de elevación del área, con el objetivo de crear una experiencia de carreras única y desafiante".

De esta manera, la Fórmula 1 volverá a África tras más de 30 años. La última vez que la categoría visitó este continente fue en 1993, cuando se llevó a cabo el Gran Premio de Sudáfrica, evento que fue ganado por el piloto francés Alain Prost.

En la actualidad, la Fórmula 1 cuenta con un calendario que incluye 24 fechas, de las cuales 10 se realizan en Europa, 7 en Asia, 5 en América del Norte, una en Sudamérica y otra en Oceanía.

La confirmación del Gran Premio de Ruanda se produce en un contexto de negociaciones que mantiene Argentina con la FIA, con el fin de que la Fórmula 1 también pueda regresar al país en los próximos años.

El escenario previsto para este posible evento en Argentina es el Autódromo Gálvez en la Ciudad de Buenos Aires, que actualmente está en proceso de remodelación para poder albergar el MotoGP desde el año 2027.

Agencia NA