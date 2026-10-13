De qué murió RJ Mitte: el desgarrador mensaje de Bryan Cranston
El actor de Breaking Bad murió a los 34 años. Su representante confirmó que se quitó la vida, mientras Bryan Cranston lo despidió en redes con una carta llena de dolor y desesperación.
13/10/2026 | 08:02Redacción Cadena 3
FOTO: Bryan Cranston junto a RJ Mitte.
FOTO: RJ Mitte, protagonista de Breaking Bad.
El actor RJ Mitte, mundialmente reconocido por interpretar a Walter White Jr. en la aclamada serie Breaking Bad, murió este lunes a los 34 años. La noticia fue confirmada por su representante a la revista People, detallando que el artista se quitó la vida, un hecho que causó profunda conmoción en la industria del entretenimiento.
Tras conocerse la triste novedad, Bryan Cranston, quien encarnó a su padre en la ficción, publicó una desgarradora carta de despedida en sus redes sociales para homenajear a su compañero.
“Lo conocí cuando tenía solo 14 años. Nació con parálisis cerebral, pero jamás permitió que esa dificultad fuera una excusa para nada”, expresó el actor, quien admitió sentir “dolor y desesperación” ante el desenlace.
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En su mensaje, Cranston recordó cómo Mitte evolucionó hasta convertirse en un intérprete excelente y destacó su labor como defensor de artistas con discapacidad y líder filantrópico.
Nacido el 21 de agosto de 1992, Mitte participó en 56 episodios de la ficción de AMC emitida entre 2008 y 2013
Además de su carrera actoral y su labor comunitaria como presidente de The Mitte Foundation, el actor atravesaba un gran momento personal tras haber anunciado su compromiso en 2025 con su pareja, Kennedy Suarez.
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Lectura rápida
¿Quién murió recientemente?
El actor RJ Mitte falleció a los 34 años.
¿Cómo se confirmó su muerte?
Su representante lo confirmó a la revista People.
¿Qué hizo Bryan Cranston tras la noticia?
Publicó una carta de despedida en sus redes sociales.
¿Cuántos episodios de Breaking Bad participó Mitte?
Participó en 56 episodios de la serie.
¿Qué anuncio personal hizo Mitte antes de su muerte?
Anunció su compromiso en 2025 con Kennedy Suarez.