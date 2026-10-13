León XIV, el primer Papa agustino: una orden con presencia en Argentina

FOTO: León XIV es el primer pontífice de la orden de San Agustín.

El camino de León en Argentina, Uruguay y Perú

León XIV es el primer pontífice perteneciente a la Orden de San Agustín, una comunidad religiosa con presencia en Argentina a través de colegios y parroquias. Su llegada a Córdoba está prevista para el martes 10 de noviembre.

La orden tiene sus orígenes en 1244 y sigue la regla de san Agustín de Hipona. Su espiritualidad se centra en la vida comunitaria fraterna, la búsqueda interior de Dios y la relación entre la fe y la razón.

Los agustinos desarrollan su misión mediante la educación, el servicio pastoral, la acción social y la actividad misionera. La convivencia y la búsqueda compartida de Dios ocupan un lugar central en su vida religiosa.

En Argentina, la orden tiene colegios y parroquias en Buenos Aires, Catamarca, Mendoza y Salta, donde sus comunidades realizan tareas de formación y acompañamiento espiritual.