León XIV, el primer Papa agustino: una orden con presencia en Argentina
La comunidad religiosa tiene sus orígenes en 1244 y sigue la regla de san Agustín de Hipona. Sus miembros desarrollan tareas educativas y parroquiales en cuatro provincias argentinas.
13/10/2026 | 11:10Redacción Cadena 3
FOTO: León XIV es el primer pontífice de la orden de San Agustín.
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León XIV es el primer pontífice perteneciente a la Orden de San Agustín, una comunidad religiosa con presencia en Argentina a través de colegios y parroquias. Su llegada a Córdoba está prevista para el martes 10 de noviembre.
La orden tiene sus orígenes en 1244 y sigue la regla de san Agustín de Hipona. Su espiritualidad se centra en la vida comunitaria fraterna, la búsqueda interior de Dios y la relación entre la fe y la razón.
Los agustinos desarrollan su misión mediante la educación, el servicio pastoral, la acción social y la actividad misionera. La convivencia y la búsqueda compartida de Dios ocupan un lugar central en su vida religiosa.
En Argentina, la orden tiene colegios y parroquias en Buenos Aires, Catamarca, Mendoza y Salta, donde sus comunidades realizan tareas de formación y acompañamiento espiritual.
Lectura rápida
¿Quién es el primer pontífice de la Orden de San Agustín? León XIV es el primer pontífice perteneciente a esta orden.
¿Cuándo llegará a Córdoba? Su llegada a Córdoba está prevista para el martes 10 de noviembre.
¿Cuál es el enfoque espiritual de la orden? La espiritualidad de la orden se centra en la vida comunitaria fraterna y la búsqueda interior de Dios.
¿Dónde tiene presencia la Orden de San Agustín en Argentina? La orden tiene colegios y parroquias en Buenos Aires, Catamarca, Mendoza y Salta.
¿Qué actividades realizan los agustinos? Los agustinos desarrollan su misión mediante la educación, el servicio pastoral y la acción social.