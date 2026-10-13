Luján prevé recibir hasta dos millones de fieles por la visita de León XIV

El camino de León en Argentina, Uruguay y Perú

El intendente de Luján, Leonardo Boto, estimó que la visita del papa León XIV a esa ciudad bonaerense, prevista para el 11 de noviembre, podría convocar a dos millones de fieles.

Ante esa expectativa, el jefe comunal explicó que se diagramó un operativo que contempla dispositivos de seguridad, movilidad y atención sanitaria para recibir a quienes participen del encuentro.

Boto destacó la tradición de Luján como destino de grandes encuentros religiosos, un antecedente que forma parte de los preparativos para la llegada del Pontífice.

La cifra de asistentes constituye una proyección del intendente, mientras la ciudad organiza los servicios necesarios para afrontar una convocatoria multitudinaria.