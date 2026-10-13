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Luján prevé recibir hasta dos millones de fieles por la visita de León XIV

El intendente Leonardo Boto estimó esa convocatoria para el 11 de noviembre. La ciudad prepara un operativo de seguridad, movilidad y atención sanitaria.

13/10/2026 | 11:05Redacción Cadena 3

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El intendente de Luján, Leonardo Boto, estimó que la visita del papa León XIV a esa ciudad bonaerense, prevista para el 11 de noviembre, podría convocar a dos millones de fieles.

Ante esa expectativa, el jefe comunal explicó que se diagramó un operativo que contempla dispositivos de seguridad, movilidad y atención sanitaria para recibir a quienes participen del encuentro.

Boto destacó la tradición de Luján como destino de grandes encuentros religiosos, un antecedente que forma parte de los preparativos para la llegada del Pontífice.

La cifra de asistentes constituye una proyección del intendente, mientras la ciudad organiza los servicios necesarios para afrontar una convocatoria multitudinaria.

Lectura rápida

¿Quién es el intendente que habló sobre la visita del Papa? El intendente de Luján, Leonardo Boto.

¿Cuándo está prevista la visita del Papa? La visita del papa León XIV está prevista para el 11 de noviembre.

¿Cuántos fieles se estima que asistirán? Se estima que podrían asistir dos millones de fieles.

¿Qué tipo de operativo se está organizando? Se está organizando un operativo que contempla dispositivos de seguridad, movilidad y atención sanitaria.

¿Cuál es la tradición de Luján en eventos religiosos? Luján tiene una tradición como destino de grandes encuentros religiosos, lo que es parte de los preparativos para la llegada del Pontífice.

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