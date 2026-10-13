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El camino de León en Argentina, Uruguay y Perú Notas

León XIV utilizará una Toyota Hilux de fabricación nacional como papamóvil

Habrá dos unidades a disposición del Pontífice, según el protocolo de la Secretaría de Estado del Vaticano. El modelo se produce en la planta de Zárate.

13/10/2026 | 10:58Redacción Cadena 3

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León XIV utilizará una Toyota Hilux como papamóvil.

FOTO: León XIV utilizará una Toyota Hilux como papamóvil.

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  1.

    Audio. León XIV utilizará una Toyota Hilux de fabricación nacional como papamóvil

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    Episodios

León XIV utilizará una camioneta Toyota Hilux de fabricación nacional como papamóvil durante su visita a la Argentina, que incluirá su llegada a Córdoba el martes 10 de noviembre.

El modelo elegido se produce en la planta industrial de Toyota en Zárate, provincia de Buenos Aires.

Habrá dos ejemplares a disposición del Pontífice, tal como establece el protocolo de la Secretaría de Estado del Vaticano para este tipo de traslados.

Lectura rápida

¿Quién utilizará la camioneta como papamóvil? León XIV utilizará la camioneta.

¿Qué modelo de camioneta se usará? Se utilizará una Toyota Hilux.

¿Cuándo llegará a Córdoba? Llegará el martes 10 de noviembre.

¿Dónde se produce el modelo elegido? Se produce en la planta de Toyota en Zárate, Buenos Aires.

¿Cuántos ejemplares estarán disponibles? Habrá dos ejemplares a disposición del Pontífice.

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