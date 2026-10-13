León XIV utilizará una Toyota Hilux de fabricación nacional como papamóvil

Mirá las notas de Cadena 3 en WhatsApp

Mirá las notas de Cadena 3 en Google News

El camino de León en Argentina, Uruguay y Perú

León XIV utilizará una camioneta Toyota Hilux de fabricación nacional como papamóvil durante su visita a la Argentina, que incluirá su llegada a Córdoba el martes 10 de noviembre.

El modelo elegido se produce en la planta industrial de Toyota en Zárate, provincia de Buenos Aires.

Habrá dos ejemplares a disposición del Pontífice, tal como establece el protocolo de la Secretaría de Estado del Vaticano para este tipo de traslados.