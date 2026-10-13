Día de la Madre: habrá descuentos y hasta 12 cuotas sin interés en 17 centros comerciales de Rosario

El programa Modo Barrio reúne a más de 170 comercios y ofrece promociones y financiación para impulsar las ventas por el Día de la Madre. “En un contexto nacional difícil, el modelo santafesino otorga herramientas, como estas líneas de crédito para impulsar el consumo y acompañar al sector comercial”, destacó el ministro de Desarrollo Productivo de Santa Fe, Gustavo Puccini.

El Gobierno de Santa Fe presentó este martes Modo Barrio, un programa de promociones y beneficios en los paseos de compras de la Federación de Centros Comerciales Abiertos de Rosario (FCCA). La iniciativa busca dinamizar el consumo en los barrios y acompañar a los comercios de cercanía durante las celebraciones por el Día de la Madre.

La propuesta incluye intervenciones en el espacio público y acciones especiales en 17 paseos comerciales. También contempla acuerdos con entidades financieras para ofrecer compras en cuotas sin interés y sin costo financiero para los comerciantes. El programa es resultado de una articulación entre el Gobierno provincial, la FCCA, la Asociación Empresaria de Rosario (AER), la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) y los bancos.

El ministro de Desarrollo Productivo de la Provincia, Gustavo Puccini, explicó que las medidas surgieron de las visitas a los centros comerciales y del diálogo con sus representantes. “El objetivo del programa es brindar a cualquier persona del barrio las mejores condiciones posibles, que tenga la opción de poder recorrer, visitar, comparar”, señaló. La propuesta, agregó, busca que los vecinos puedan encontrar en los paseos comerciales “lo mismo que puedan encontrar en un shopping”.

El ministro indicó que el programa también contempla acciones vinculadas con la seguridad y la infraestructura. “Lo primero que hicimos fue mostrarles el Sistema Lince, es decir, las 5.000 cámaras de seguridad que tiene hoy instaladas la ciudad de Rosario con inteligencia artificial”, dijo. También mencionó las intervenciones para mejorar el espacio público y la iluminación de los barrios.

“Llegamos a un acuerdo entre lo público y lo privado, entre AER, CAME, la Federación de Centros Comerciales Abiertos y los bancos. Fueron varias reuniones hasta llegar a esta prueba piloto para ver cómo funciona y si, en este momento de amesetamiento del crédito, podemos conseguir algún oxígeno para el bolsillo”, afirmó Puccini. Y añadió que la iniciativa forma parte de un plan provincial que busca ofrecer herramientas, entre ellas líneas de crédito.

Por su parte, el secretario de Comercio Interior y Servicios de la Provincia, Gustavo Rezzoaglio, destacó el diálogo con el sector comercial y explicó que cada paseo aportó al menos diez comercios dispuestos a participar. “Hoy, en los barrios, van a tener las mismas posibilidades que en los shoppings, especialmente en este tipo de fechas, con los bancos, con las compras en cuotas y todo lo que ello implica”, sostuvo. Indicó que las entidades financieras asumirán el costo de la financiación.

El presidente de la Asociación Empresaria de Rosario y representante de CAME, Ricardo Diab, valoró el acompañamiento del Gobierno Provincial. “Escuchar a un funcionario con los mismos argumentos que teníamos cuando queríamos seducir a los distintos actores sobre lo que significa un centro comercial significa que el Estado está consciente y concentrado, con la sensibilidad puesta en lo que necesitamos”, afirmó. También señaló que los centros comerciales dependen del Estado para las intervenciones en el espacio público.

Centros comerciales y beneficios

Las promociones estarán disponibles en 17 paseos comerciales, con más de 170 comercios adheridos: Paseo San Luis, Paseo Peatonal San Martín, Paseo Industrial, Paseo Peatonal Córdoba, Paseo del Siglo, Paseo Arijón, Paseo Ovidio Lagos, Paseo Fisherton, Paseo Belgrano, Paseo Mendoza, Paseo Arroyito, Paseo Alberdi, Paseo Cafferata, Paseo Pichincha, Paseo Empalme Graneros, Paseo Tiro Suizo y Paseo Godoy.

Entre los beneficios, Billetera Santa Fe ofrecerá tres y seis cuotas sin interés. El Banco Nación, con tarjeta Visa, brindará hasta 12 cuotas sin interés y un 30 % de ahorro. BBVA ofrecerá los martes, jueves y viernes un 30 % de reintegro con tarjetas de crédito, con un tope de 12.000 pesos; los viernes y sábados, habrá tres cuotas sin interés.

El Gobierno de Santa Fe presentó el programa Modo Barrio, que alcanza a más de 170 locales distribuidos en 17 paseos comerciales de la ciudad. La iniciativa incluye promociones bancarias y busca impulsar las ventas y acompañar a los negocios de cercanía.

El programa fue anunciado este martes y surgió de un acuerdo entre la Provincia, la Federación de Centros Comerciales Abiertos de Rosario, la Asociación Empresaria de Rosario, CAME y entidades financieras. El ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini, destacó que la propuesta busca incentivar el consumo en un contexto económico complejo.

Entre los beneficios, Billetera Santa Fe ofrecerá tres y seis cuotas sin interés. El Banco Nación brindará hasta 12 cuotas sin interés y un 30% de ahorro con tarjetas Visa, mientras que BBVA tendrá un 30% de reintegro los martes, jueves y viernes, con un tope de $12.000, y tres cuotas sin interés los viernes y sábados.

Las promociones estarán disponibles en 17 paseos comerciales, entre ellos los de San Luis, Peatonal San Martín, Peatonal Córdoba, Paseo del Siglo, Arijón, Ovidio Lagos, Fisherton, Belgrano, Mendoza, Arroyito, Alberdi, Cafferata, Pichincha, Empalme Graneros, Tiro Suizo y Godoy, además del Paseo Industrial.