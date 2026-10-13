Economista advierte: "El 18% de inflación para el año que viene suena extremadamente optimista"

El economista y exdirector del Banco Central, Enrique Szewach, advirtió que la Argentina continúa atrapada en un régimen de inflación mensual cercano al 2% y consideró que el objetivo oficial de reducirla al 18% anual para 2027 resulta “extremadamente optimista”. En una entrevista con Cadena 3 Rosario, sostuvo que el Gobierno necesita avanzar con reformas estructurales para quebrar la inercia inflacionaria y cuestionó las declaraciones oficiales sobre la disponibilidad de dólares para afrontar una eventual corrida cambiaria.

Al analizar el índice de precios que difundirá el INDEC, Szewach estimó que la inflación del último mes se ubicaría entre el 1,8% y el 2%. “A nosotros nos da 1,9, pero puede ser 1,9, 1,8, puede ser 2”, señaló. Según explicó, ese nivel refleja una tendencia que se mantiene desde hace años, más allá de los períodos en los que las crisis cambiarias provocan saltos mucho mayores. “El 2% mensual es el desafío a vencer”, afirmó.

El economista explicó que la persistencia de esa dinámica responde, en parte, al proceso de reacomodamiento de los precios relativos y a los aumentos que se aplican de manera gradual. En ese sentido, mencionó las tarifas de los servicios públicos y las subas de precios privados como factores que inciden mes a mes. Para Szewach, el esquema de estabilización todavía no logró perforar de manera sostenida ese piso y el cambio requiere tiempo y medidas de mayor profundidad.

En relación con la meta de inflación incluida en el presupuesto para 2027, el especialista sostuvo que las proyecciones oficiales suelen buscar influir sobre las expectativas, aunque deben guardar relación con las condiciones económicas. “El 18% sí suena extremadamente optimista, no digo imposible, pero poco probable”, evaluó. Como alternativa, consideró que la inflación podría ubicarse en el rango del 20% y tantos, aunque advirtió que la evolución del tipo de cambio y el escenario electoral pueden modificar esa trayectoria.

Szewach también puso en duda las declaraciones del presidente Javier Milei sobre la existencia de 125.000 millones de dólares para responder ante una eventual corrida cambiaria. “El presidente siempre tiene cierto rasgo a la exageración”, afirmó, y recordó que el ministro de Economía, Luis Caputo, había presentado anteriormente una estimación de 75.000 millones de dólares en recursos y respaldos potenciales. Esa cifra, explicó, contemplaba compras del Banco Central, renovaciones de créditos, aportes de organismos internacionales, colocaciones de deuda y acuerdos de intercambio de monedas con China y Estados Unidos.

Sobre esos instrumentos, advirtió que no todos representan dólares inmediatamente disponibles. En particular, señaló que del swap chino por 20.000 millones de dólares solo una parte sería operativa y que también existen dudas sobre la disponibilidad efectiva de otros recursos. “Es una suma de ítems que ahora el presidente sumó 50.000 millones de dólares más, que la verdad que no sé de dónde salen”, cuestionó.

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El economista remarcó que la discusión sobre las reservas debe contemplar dos obligaciones diferentes: responder ante una eventual salida masiva de pesos hacia el dólar y cumplir con los compromisos de deuda externa. Según explicó, la Argentina necesita afrontar intereses por alrededor de 10.000 millones de dólares y podría tener dificultades para refinanciar vencimientos si no recupera el acceso al mercado internacional. “Entonces, o te preparás para la corrida o te preparás para pagar deuda. Y si te preparás para las dos cosas, tenés mucho menos dólares”, resumió.

Para Szewach, esa tensión genera dudas tanto entre los acreedores externos como entre los ahorristas locales. Mientras unos se preguntan de dónde saldrán los dólares para pagar la deuda, los otros quieren saber si habrá divisas suficientes para responder a una eventual demanda de depósitos. En ese contexto, consideró que las declaraciones destinadas a transmitir tranquilidad pueden producir el efecto contrario si no están acompañadas por explicaciones consistentes. “Vos no generás perspectivas positivas exagerando lo que tenés”, sostuvo, y agregó que la confianza se construye con un programa económico claro y con definiciones sobre la política monetaria y cambiaria.

Al ser consultado sobre las decisiones de inversión, el economista distinguió entre las operaciones cotidianas y los proyectos de largo plazo, que requieren previsibilidad durante cuatro o cinco años. Aunque no anticipó una crisis cambiaria, advirtió que la incertidumbre política complica los cálculos de las empresas. “Hoy la incertidumbre es más alta de la que debería haber por razones políticas”, afirmó. También cuestionó la estrategia comunicacional del Gobierno con una comparación: “Juega a llamar al lobo. ¿Para qué llamás al lobo todos los días? Viene el lobo, viene el lobo, pero no se preocupe que tengo una bazooka para tirarlo”.

En ese escenario, Szewach sostuvo que algunas empresas siguen invirtiendo porque necesitan hacerlo para competir, mientras que otras optan por postergar decisiones. La posibilidad de un cambio de rumbo económico después de las elecciones, explicó, forma parte de la evaluación de riesgos de cualquier proyecto. “Tenés un conjunto de gente, de políticos o de lo que vos quieras, que están en las antípodas del Gobierno proponiendo locuras que no tienen probabilidad cero de ser electos”, dijo, al describir uno de los factores que condicionan las decisiones empresariales.

Por último, el economista aclaró que la compra de dólares no debe analizarse exclusivamente como una inversión destinada a obtener rentabilidad, sino como una herramienta de protección frente a la incertidumbre. “El activo de cobertura de los argentinos frente a procesos de incertidumbre es el dólar”, explicó. Aunque reconoció que el dólar pudo haber perdido valor frente a otras alternativas durante el último año, recordó que su función principal para muchos ahorristas es resguardar el poder adquisitivo ante eventuales cambios bruscos.

Szewach concluyó que la incertidumbre argentina combina la polarización política y las diferencias sobre el rumbo económico con un contexto internacional cada vez menos previsible. “Antes queríamos abrirnos al mundo porque íbamos a un mundo de reglas; ahora vamos a un mundo de más incertidumbre todavía”, señaló, al mencionar las dificultades para anticipar las decisiones de las principales potencias. Para el economista, reducir la inflación y recuperar la confianza requiere algo más que anuncios: un programa consistente, reservas efectivamente disponibles y condiciones que permitan tomar decisiones económicas más allá de la próxima elección.

Entrevista de Hernán Funes.