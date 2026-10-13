Kudelka tras la derrota de Newell’s: "No hacemos los goles"
El entrenador rojinegro lamentó la falta de efectividad ante Gimnasia de Mendoza y sostuvo que su equipo mereció llevarse otro resultado en el cierre de la fecha 12 del Torneo Clausura.
13/10/2026 | 07:37Redacción Cadena 3 Rosario
FOTO: Frank Kudelka, DT de Newell´s.
Frank Kudelka analizó la caída por 1-0 ante Gimnasia de Mendoza, en el cierre de la fecha 12 del Torneo Clausura. El entrenador rojinegro lamentó la falta de efectividad de su equipo y consideró que, por el desarrollo del encuentro, merecieron otro resultado.
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KUDELKA "NO HACEMOS LOS GOLES"
El analisis del entrenador de Newell's tras la derrota con Gimansia.
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“Esto se define por goles. Tuvimos muchas situaciones, muchas aproximaciones, pero estamos erráticos y eso te cuesta”, sostuvo el director técnico tras el partido a Cadena 3 Rosario.
Al evaluar el rendimiento, Kudelka insistió en que Newell’s fue superior y que la derrota no reflejó lo ocurrido en la cancha. “Sinceramente, perdimos tres puntos. Como siguió el contexto del partido, perdimos tres puntos, literalmente. No creo que el rival haya sido superior en ningún punto de vista”, afirmó. Además, evitó responsabilizar al arbitraje por su expulsión: “No hay que echar la culpa en los árbitros”.
Lectura rápida
¿Quién analizó la caída del equipo?
Frank Kudelka analizó la caída del equipo tras el partido.
¿Qué resultado obtuvo Newell’s ante Gimnasia de Mendoza?
Newell’s perdió 1-0 ante Gimnasia de Mendoza.
¿Cuándo se produjo el partido?
El partido se disputó en el cierre de la fecha 12 del Torneo Clausura.
¿Qué consideró Kudelka sobre el rendimiento del equipo?
Kudelka consideró que Newell’s fue superior y que la derrota no reflejó lo ocurrido en la cancha.
¿Qué dijo Kudelka sobre el arbitraje?
Kudelka afirmó: “No hay que echar la culpa en los árbitros” tras su expulsión.