Kudelka tras la derrota de Newell’s: "No hacemos los goles"

Frank Kudelka analizó la caída por 1-0 ante Gimnasia de Mendoza, en el cierre de la fecha 12 del Torneo Clausura. El entrenador rojinegro lamentó la falta de efectividad de su equipo y consideró que, por el desarrollo del encuentro, merecieron otro resultado.

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KUDELKA "NO HACEMOS LOS GOLES" El analisis del entrenador de Newell's tras la derrota con Gimansia. ?? Cadena 3 ?? YouTube ?? App oficial en iOS y Android ?? https://t.co/nQwiDmoKnw https://t.co/Nkr9l0R54l — Cadena 3 Rosario (@Cadena3_Rosario) October 13, 2026

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“Esto se define por goles. Tuvimos muchas situaciones, muchas aproximaciones, pero estamos erráticos y eso te cuesta”, sostuvo el director técnico tras el partido a Cadena 3 Rosario.

Al evaluar el rendimiento, Kudelka insistió en que Newell’s fue superior y que la derrota no reflejó lo ocurrido en la cancha. “Sinceramente, perdimos tres puntos. Como siguió el contexto del partido, perdimos tres puntos, literalmente. No creo que el rival haya sido superior en ningún punto de vista”, afirmó. Además, evitó responsabilizar al arbitraje por su expulsión: “No hay que echar la culpa en los árbitros”.