Nuevas recomendaciones alimentarias para niños y adolescentes en Argentina

Buenos Aires, 13 octubre (NA) -- Las necesidades de energía y nutrientes de los niños y adolescentes evolucionan con el tiempo, lo que afecta su desarrollo y autonomía. Actualmente, en Argentina no existe una herramienta nacional que organice recomendaciones alimentarias y de comensalidad para las distintas etapas entre los 2 y los 17 años.

Con el fin de abordar esta falta, un grupo de especialistas está trabajando en el desarrollo de NutreAR (Consenso de recomendaciones alimentarias y comensalidad para niños y adolescentes), una iniciativa impulsada por PROFENI (Profesionales Expertos en Nutrición Infantil), cuyos fundamentos fueron presentados en el 9° Congreso Argentino de Nutrición Pediátrica, organizado por la Sociedad Argentina de Pediatría.

"Las Guías Alimentarias para la Población Argentina (GAPA) son nuestro punto de partida; NutreAR busca complementarlas y adaptarlas a una etapa de la vida que es muy dinámica. Los requerimientos nutricionales varían a medida que un niño crece, y una recomendación general puede ser insuficiente para guiar situaciones tan diversas", afirmó Sandra Blasi, licenciada en Nutrición y especialista en Nutrición Pediátrica, en un informe de la Agencia Noticias Argentinas.

NutreAR clasifica las recomendaciones en cinco etapas: primera infancia extendida (de 2 a 5 años), niñez escolar temprana (de 6 a 8), niñez media (de 9 a 11), adolescencia temprana (de 12 a 14) y adolescencia media-tardía (de 15 a 17 años). A lo largo de estos años, los requerimientos de energía y nutrientes, como calcio, hierro, zinc y fibra, van cambiando.

"Cuando nos referimos a niños y adolescentes, hablamos de personas que están en diferentes momentos biológicos. Una recomendación alimentaria adecuada debe tener en cuenta esas diferencias. El reto es satisfacer los requerimientos de cada etapa con una alimentación de calidad y, al mismo tiempo, traducir la evidencia en pautas comprensibles y viables para las familias", explicó Sergio Britos, licenciado en Nutrición y director ejecutivo del Centro de Estudios sobre Políticas y Economía de la Nutrición (CEPEA).

Alimentarse es mucho más que incorporar nutrientes Una característica fundamental de NutreAR es que propone ampliar la perspectiva tradicional sobre la alimentación infantil. El documento se estructura en tres grandes dimensiones: nutrición, con recomendaciones alimentarias basadas en evidencia y adaptadas a cada etapa; comensalidad, desde un enfoque nutricional, psicológico y social; y comunicación, para convertir esas recomendaciones en mensajes accesibles para familias y profesionales de la salud. La propuesta incluye recomendaciones alimentarias para asegurar la ingesta de nutrientes necesarios en cada etapa, tales como porciones de los diferentes grupos de alimentos (frutas, verduras, lácteos, carnes, legumbres, cereales y fibra), contribuyendo a una microbiota diversa desde la infancia. Además, integra aspectos relacionados con los modelos parentales, la relación con la comida, la alimentación consciente y la formación de hábitos. También se abordarán temas como actividad física, sueño, entorno digital y sostenibilidad. "La alimentación de un niño ocurre en un contexto familiar y social. Los adultos son modelos y la forma en que ofrecemos y hablamos sobre los alimentos influye en la relación que los niños y adolescentes desarrollan con la comida. Por eso, la comensalidad debe ser central en estas recomendaciones", afirmó Dra. Noelia Rodrigues Cambao, médica especialista en medicina familiar y psiquiatría. Este enfoque reconoce que promover una alimentación saludable implica no solo transmitir conocimientos nutricionales, sino también considerar factores como horarios familiares, disponibilidad de alimentos y experiencias previas. El documento contemplará situaciones específicas como celiaquía, alergias alimentarias, trastorno del espectro autista y embarazo adolescente.

"En el consultorio, las familias suelen tener dudas que van más allá de qué alimentos son saludables. Surgen cuestiones como la selectividad, las dificultades para organizar las comidas y la relación con ciertos alimentos. Contar con recomendaciones que integren nutrición, desarrollo y hábitos puede ser una herramienta valiosa para los profesionales", comentó Dra. Ingrid Gerold, médica pediatra y jefa del Servicio de Pediatría del Grupo Médico Lomas de San Isidro.