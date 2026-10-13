La mujer embarazada quemada en Baigorria tuvo a su bebé por cesárea de urgencia

Una mujer de 29 años, que sufrió graves quemaduras en una vivienda de Granadero Baigorria, tuvo a su bebé mediante una cesárea de urgencia durante la madrugada de este martes. La paciente permanece internada en la Unidad de Terapia Intensiva (UTI) del Hospital Eva Perón, con asistencia respiratoria mecánica y pronóstico reservado.

De acuerdo con el parte médico, la mujer ingresó el lunes 12 de octubre a la guardia del centro de salud con quemaduras en el rostro, el cuello y el tórax, que comprometían aproximadamente el 15% de la superficie corporal. Además, presentaba afectación de la vía aérea.

Al momento de su ingreso, se encontraba vigil y parcialmente orientada en tiempo y espacio. Tras recibir asistencia del equipo médico y del Servicio de Cuidados Intensivos, fue trasladada a terapia intensiva, donde continúa bajo analgosedación y con asistencia respiratoria mecánica. No requiere drogas vasoactivas.

El recién nacido permanece internado en el Servicio de Neonatología, intubado y en condición estable, según el informe médico.

El episodio ocurrió en una vivienda de calle Obligado al 400. La mujer había sido trasladada al Hospital Eva Perón por su pareja, un hombre de 36 años que quedó detenido por orden del fiscal interviniente, el doctor Passini.

En el domicilio trabajaron efectivos policiales, personal de la Policía de Investigaciones y Bomberos Zapadores para realizar las pericias. Durante las actuaciones, los agentes encontraron una botella de alcohol y una remera blanca con rastros de quemaduras en el comedor de la vivienda.

La investigación busca determinar cómo se produjeron las lesiones y las circunstancias del hecho.