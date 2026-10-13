FOTO: Detienen a dos jóvenes en Chaco por planear un tiroteo masivo con Inteligencia Artificial

Buenos Aires, 13 octubre (NA) – La Gendarmería Nacional detuvo en Chaco a dos individuos que habían planificado un tiroteo masivo en una universidad de Corrientes utilizando Inteligencia Artificial. Esta operación se llevó a cabo tras una alerta emitida por el FBI, que detectó el uso de la plataforma ChatGPT por parte de los sospechosos.

El FBI generó una advertencia en Argentina cuando identificó a dos usuarios en ChatGPT, quienes estaban buscando información sobre un plan específico para llevar a cabo un ataque en una universidad de otra provincia. La denuncia mencionaba a un usuario que reside en Roque Sáenz Peña, quien en la plataforma afirmaba tener armas, explosivos y municiones, junto con un plan detallado para realizar un tiroteo en instituciones educativas locales.

Tras un análisis exhaustivo de datos, direcciones IP y actividades en redes sociales, la Gendarmería pudo ubicar la vivienda del principal sospechoso en la avenida Hipólito Yrigoyen de Roque Sáenz Peña. Con una orden judicial del Juzgado Federal de Garantías y el respaldo de la Sección Explosivos, se realizó un allanamiento en el domicilio.

Durante la operación, se encontraron dos agendas con anotaciones manuscritas que revelaban la logística del atentado, además de 10 elementos cortopunzantes y herramientas (incluyendo machetes y cuchillos), un bidón metálico para el transporte de combustible, un libro con simbología nazi, $3.280.000 en efectivo, tres celulares, tres notebooks, una computadora de escritorio y otros dispositivos de almacenamiento digital.

Siguiendo las órdenes del magistrado interviniente, los gendarmes procedieron a la detención comunicada de dos ciudadanos mayores de edad, quienes quedaron a disposición de la justicia en sedes policiales.