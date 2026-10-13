Zverev superó un complicado partido ante Búblik y se metió en cuartos del Masters de Shanghái

El tenista alemán Alexander Zverev (1°) logró una importante victoria ante el kazajo Aleksandr Búblik (19°), avanzando así a los cuartos de final del Masters de Shanghái. En un encuentro muy disputado, Zverev se impuso por 7-6(6), 4-6 y 7-6(1) tras un total de dos horas y 37 minutos de intensa competencia, donde solo logró quebrar el saque de su rival en una oportunidad.

Con este triunfo, Zverev se asegura su lugar en la siguiente fase, donde se enfrentará al australiano Alex de Miñaur (9°), quien tuvo una destacada actuación al vencer al ruso Karen Khachanov (26°) con parciales de 6-3 y 6-4. El historial entre Zverev y de Miñaur está a favor del alemán, quien ha ganado 8 de los 12 partidos disputados entre ambos, aunque el australiano se ha impuesto en los últimos dos encuentros, que se llevaron a cabo en la Laver Cup de 2025 y 2026.

Zverev llega a este partido en un excelente estado de forma, habiendo conquistado este año sus primeros dos títulos de Grand Slam en Roland Garros y el US Open. Además, tiene asegurado finalizar la temporada como número 1 del mundo, debido a la ausencia del italiano Jannik Sinner en el circuito hasta 2027 y la lesión del español Carlos Alcaraz, que le ha impedido participar en gran parte de la temporada 2026.

En otras noticias del Masters de Shanghái, el español Alejandro Davidovich Fokina (25°) se llevó una emocionante victoria frente al polaco Hubert Hurkacz, con un marcador de 1-6, 6-3 y 7-6(6). Davidovich se enfrentará en la próxima ronda al francés Arthur Géa, quien sorprendió al derrotar al checo Jakub Menšík (13°) con un resultado de 7-6(4) y 6-4.