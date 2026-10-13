El árbitro Lamolina explicó la anulación del penal en All Boys-Godoy Cruz: "Hice un gran esfuerzo"

Buenos Aires, 13 de octubre (NA) -- El árbitro Nicolás Lamolina fue el centro de un escándalo durante el partido entre All Boys y Godoy Cruz, donde anuló un penal tras ver una imagen en un celular. Lamolina expresó: "Si llegaba a aparecer mirando el celular, todo el mundo podía pensar que mi decisión iba a ser revocada o modificada por esa situación".

El hecho más sorprendente tuvo lugar cuando Lamolina sancionó un penal a favor del equipo mendocino por una supuesta falta de Iván Zafarana sobre Axel Rodríguez.

Los jugadores de All Boys se mostraron indignados y rodearon al árbitro, mostrándole la repetición de la jugada en un dispositivo móvil, argumentando que el contacto se había producido fuera del área.

Tras una larga pausa de 22 minutos, Lamolina decidió anular el penal y otorgar un tiro libre directo, que no afectó el resultado final del partido.

El árbitro también explicó cómo llegó a la decisión de sancionar el penal inicialmente: "En esa primera decisión, para mí, Zafarana se arroja con uso de fuerza excesiva y de manera grave; la sanción es sobre la línea, con lo cual merecía ser sancionada con penal".

Añadió que comenzó a dudar de su decisión tras el comentario de su asistente Méndez, quien le sugirió que, debido a su posición y ángulo de visión, la situación era muy al límite y no le convencía del todo. Lamolina mencionó que su intención era consultar a su asistente antes de ser rodeado por los jugadores y dirigentes.

Finalmente, describió cómo decidió revertir su decisión: "Una vez que logramos recomponer el tema, era tener esa comunicación que yo necesitaba con él. ¿Qué tan convencido estaba de lo que había visto?" Afirmó que, aunque ambos jugadores estaban cerca de la línea, el asistente visualizó el contacto fuera del área y decidió confiar en su opinión.