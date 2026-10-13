Violencia de género en Santa Fe: aumento y continuidad de casos reaviva reclamos

Santa Fe registra un incremento de los femicidios y se mantiene entre las provincias con las tasas más altas del país en relación con su población. Según los datos difundidos por MuMaLá, la situación se agravó durante 2026 y reavivó el reclamo de organizaciones feministas para que la Legislatura declare la Emergencia en Violencia de Género.

Gabriela Sosa, directora ejecutiva de MuMaLá, advirtió a Cadena 3 que desde enero se contabilizan 41 víctimas en la provincia, de acuerdo con el relevamiento mencionado en un reporte radial. La cifra representa un aumento del 35% respecto de 2025, al comparar los primeros diez meses del año en curso con el total del período anterior.

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Los casos registrados en los últimos días en Rosario y Granadero Baigorria volvieron a poner en evidencia la gravedad del escenario. En Rosario, una mujer fue encontrada asesinada y envuelta en sábanas, mientras que un hombre quedó detenido como principal sospechoso. En Granadero Baigorria, una mujer embarazada ingresó a un hospital con quemaduras y pronóstico reservado. Su pareja también es investigada como posible responsable.

En este contexto, las organizaciones feministas reclaman que la Legislatura santafesina avance con el proyecto de Emergencia en Violencia de Género. La iniciativa enfrenta un plazo decisivo, ya que podría perder estado parlamentario en noviembre si no obtiene tratamiento antes de finalizar el período ordinario. Una red provincial de organizaciones solicitó reuniones con las autoridades legislativas para impulsar su discusión.

“Nosotros lo diagnosticamos, por decirlo de algún modo, como una situación de emergencia. Teniendo en cuenta que durante todo 2025 hubo 30 víctimas, ya llevamos 41 en nuestra provincia desde el 1 de enero. Rosario aporta la mayor cantidad, con 16 víctimas. Estamos ante un año de mucha complejidad y, por eso, estamos a la espera de la declaración de emergencia”, expresó.

En ese sentido, advirtió sobre algunas situaciones que generan preocupación y que requieren una mayor investigación estadística. “Hay cuestiones que, más allá de que todavía hay que fortalecerlas a nivel estadístico, sí nos preocupan. Por ejemplo, que varias de las víctimas hayan estado en situación de prostitución”, señaló.

Además, remarcó la necesidad de investigar las circunstancias previas a los femicidios, particularmente en los casos en los que las víctimas atravesaban situaciones de endeudamiento. “Nosotras pretendemos que se comience a investigar qué pasa con las mujeres que han tenido deudas como la cuestión previa a su femicidio”, sostuvo.

Por otra parte, manifestó su preocupación por la disminución de las denuncias previas realizadas por las víctimas a nivel nacional. “Es una tremenda preocupación que en los últimos tres meses estemos leyendo una baja en la denuncia previa que han realizado las víctimas”, afirmó.

Finalmente, vinculó esta tendencia con el debilitamiento de las políticas de prevención y el avance de discursos discriminatorios. “Esto implica una observación crítica del efecto que tienen el desaliento de la denuncia cuando se eliminan las políticas de prevención y también, te diría, cuando se incorporan mensajes de odio, discriminatorios y de negacionismo de la violencia de género”, concluyó.

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A nivel nacional, el informe de MuMaLá citado en los relevamientos contabilizó 200 femicidios durante los primeros nueve meses de 2026, con un promedio de una víctima cada 33 horas. De acuerdo con esos datos, apenas el 12% de las mujeres asesinadas había denunciado previamente a su agresor. Entre quienes sí lo hicieron, el 75% contaba con una orden de restricción y el 12% tenía un botón antipánico.

Las organizaciones advierten que la prevención requiere equipos especializados, acompañamiento sostenido y respuestas institucionales que contemplen las dificultades económicas y burocráticas que atraviesan las mujeres en situación de violencia. También alertan sobre el impacto de los retrocesos en áreas como la salud pública, la aplicación de la Ley Micaela y la Educación Sexual Integral, consideradas herramientas fundamentales para detectar y abordar estas situaciones.

El aumento de los femicidios vuelve a colocar en el centro de la discusión la capacidad de respuesta del Estado y la necesidad de fortalecer los dispositivos de prevención y protección. Mientras continúan las investigaciones judiciales por los hechos recientes, el reclamo de las organizaciones apunta a que la emergencia sea tratada como una prioridad legislativa.

Informe de Agustín Dadamio.